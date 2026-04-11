Maia Emily Bouchier

Maia Emily Bouchier

batsman

Full name:Maia Emily Bouchier
Nationality:England

Teams

2026 Teams

England Women

Hampshire Women

Southern Brave Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches32229
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches32229
Innings21526
Not outs144
Runs112205408
Balls Faced82171418
Avg11218.6318.54
SR136.58119.8897.6
Fours152329
Fifties100
Sixies218
Highest953442
Hundreds000

Maia Emily Bouchier Schedule & Results

One-Day Cup, Women

ODI Series England vs. New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

211

NZL

NZL

210

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Sophia Gardens, Cardiff

ENG

ENG

181

NZL

NZL

141

T20 Series England vs New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

County Ground, Derby

ENG

ENG

140

NZL

NZL

136

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

St Lawrence Ground, Kent

ENG

ENG

156

NZL

NZL

170

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

County Cricket Ground, Hove

ENG

ENG

81

NZL

NZL

80

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

T20 Series England vs India, Women

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

County Cricket Ground, Chelmsford

ENG

ENG

150

IND

IND

188

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

County Ground, Bristol

ENG

ENG

168

IND

IND

142

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

Cooper Associates County Ground, Taunton

ENG

ENG

184

IND

IND

180

ICC T20 World Cup, Women

ResultEngland vs Sri Lanka

England vs Sri Lanka

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

ENG

ENG

219

SRI

SRI

132

ResultEngland vs Ireland

England vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

119

IRL

IRL

118

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultEngland vs West Indies

England vs West Indies

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

186

WIN

WIN

148

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ICC T20 World Cup, Women

The Oval, London

ENG

ENG

164

NZL

NZL

163

The Hundred, Women

Maia Bouchier News

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If you are ready to get to know cricketer Maia Bouchier better, here is the latest news about him: training plans, past match results, personal records.

AI Simulation, ENG-W vs NZ-W | Maia Bouchier guides England Women to series-clinching win at Hove

AI Simulation, ENG-W vs NZ-W | Maia Bouchier guides England Women to series-clinching win at Hove

England Women clinch the series win against New Zealand Women in a thrilling chase. Amelia Kerr was able to score 67 runs for the Kiwis, which helped them to post a good total. But Maia Bouchier scored a composed half-century to help England achieve the series win.

Maia Bouchier06:34 PM, 08 July, 2025

ENG-W vs IND-W | Ecclestone and Bouchier to make a return in ODI series, Sciver-Brunt expected to be fit

Maia Bouchier05:48 PM, 13 October, 2024

ENG-W vs SCO-W | Bouchier and Wyatt-Hodge’s brilliance topples Scotland in low-scoring clash

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