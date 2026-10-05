Squads Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League, Women 07.11.2026

T20

BRH
BRH
HOH
HOH

Playing

BRH
BRH
HOH
HOH
First TeamSecond Team
de Klerk Nadine

all rounder

Graham Heather

all rounder

Johnston Ruth

wicket keeper

Harris Grace

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Knott Charli

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Bench

BRH
BRH
HOH
HOH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet