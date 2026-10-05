Squads Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League, Women 07.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
de Klerk Nadine
all rounder
Graham Heather
all rounder
Ginger Sienna
batsman
Johnston Ruth
wicket keeper
Glenn Sarah
bowler
Lee Lizelle
batsman
Hamilton Lucy
bowler
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Hancock Nicola
bowler
Silver-Holmes Hayley
bowler
Harris Grace
all rounder
Smith Lauren
bowler
Henry Chinelle
all rounder
Smith Linsey
bowler
Jonassen Jess
bowler
Strano Molly
bowler
Knott Charli
all rounder
Villani Elyse
batsman
O Neil Annie
batsman
Wyatt Danielle
batsman
Parsons Grace
bowler
Redmayne Georgia
wicket keeper
Rodrigues Jemimah
batsman
Match has not started yet