Squads Perth Scorchers vs Melbourne Stars T20 Big Bash League, Women 08.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ainsworth Chloe
bowler
Bouchier Maia
batsman
Devine Sophie
all rounder
Day Sophie
bowler
Edgar Amy
batsman
Garth Kim
all rounder
Hinkley Mikayla
batsman
Gibson Maisy
all rounder
Hoskin Ebony
bowler
Hayward Ella
all rounder
King Alana
bowler
Jones Amy
wicket keeper
Mack Katie
batsman
Kamboj Jasmine
no information yet
Mooney Beth
wicket keeper
Kapp Marizanne
all rounder
Scholfield Paige
all rounder
Lanning Meg
batsman
Tryon Chloe
all rounder
Mackeon Ines
wicket keeper
Match has not started yet