Squads Perth Scorchers vs Melbourne Stars T20 Big Bash League, Women 08.11.2026

T20

PES
PES
MES
MES

Playing

PES
PES
MES
MES
First TeamSecond Team
Devine Sophie

all rounder

Edgar Amy

batsman

Garth Kim

all rounder

Gibson Maisy

all rounder

Hayward Ella

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Mack Katie

batsman

Kamboj Jasmine

no information yet

Mooney Beth

wicket keeper

Kapp Marizanne

all rounder

Scholfield Paige

all rounder

Tryon Chloe

all rounder

Mackeon Ines

wicket keeper

Bench

PES
PES
MES
MES

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet