Paige Scholfield

Paige Scholfield

all rounder

Full name:Paige Scholfield
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

England Women

MI London Women

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches25
Innings10
Overs16.3
Balls-
Maidens0
Runs125
Wickets4
Avg31.25
SR24.75
Eco7.57
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches25
Innings20
Not outs5
Runs170
Balls Faced148
Avg11.33
SR114.86
Fours17
Fifties0
Sixies4
Highest38
Hundreds0

Paige Scholfield Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

T20 Series England vs India, Women

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

County Cricket Ground, Chelmsford

ENG

ENG

150

IND

IND

188

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

County Ground, Bristol

ENG

ENG

168

IND

IND

142

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

Cooper Associates County Ground, Taunton

ENG

ENG

184

IND

IND

180

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

George, Katie

George, Katie

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Macdonald-Ga, Ryana

Macdonald-Ga, Ryana

Jones, Amy

Jones, Amy

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy