Freya Grace Kemp

Freya Grace Kemp

bowler

Full name:Freya Grace Kemp
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

England Women

Hampshire Women

Southern Brave Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20i
Matches212
Innings29
Overs17.021.0
Balls--
Maidens00
Runs106149
Wickets38
Avg35.3318.62
SR3415.75
Eco6.237.09
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiT20i
Matches212
Innings25
Not outs02
Runs1775
Balls Faced2159
Avg8.525
SR80.95127.11
Fours15
Fifties01
Sixies04
Highest1251
Hundreds00

Freya Grace Kemp Schedule & Results

One-Day Cup, Women

ODI Series England vs. New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

211

NZL

NZL

210

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Sophia Gardens, Cardiff

ENG

ENG

181

NZL

NZL

141

T20 Series England vs New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

County Ground, Derby

ENG

ENG

140

NZL

NZL

136

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

St Lawrence Ground, Kent

ENG

ENG

156

NZL

NZL

170

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

T20 Series England vs New Zealand, Women

County Cricket Ground, Hove

ENG

ENG

81

NZL

NZL

80

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

T20 Series England vs India, Women

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

County Cricket Ground, Chelmsford

ENG

ENG

150

IND

IND

188

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

County Ground, Bristol

ENG

ENG

168

IND

IND

142

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

Cooper Associates County Ground, Taunton

ENG

ENG

184

IND

IND

180

ICC T20 World Cup, Women

ResultEngland vs Sri Lanka

England vs Sri Lanka

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

ENG

ENG

219

SRI

SRI

132

ResultEngland vs Ireland

England vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

119

IRL

IRL

118

ResultEngland vs Scotland

England vs Scotland

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

ENG

ENG

200

SCO

SCO

162

ResultEngland vs West Indies

England vs West Indies

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

186

WIN

WIN

148

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ICC T20 World Cup, Women

The Oval, London

ENG

ENG

164

NZL

NZL

163

ResultEngland vs South Africa

England vs South Africa

ICC T20 World Cup, Women

Kennington Oval, London

ENG

ENG

169

RSA

RSA

129

LiveEngland vs Australia

England vs Australia

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

150

AUS

AUS

(11 ov.) 107/1

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

Lewis, Gaby

Lewis, Gaby

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Shrubsole, Anya

Shrubsole, Anya

George, Katie

George, Katie

Tryon, Chloe

Tryon, Chloe

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Jones, Amy

Jones, Amy