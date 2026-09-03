Highlights St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 03.09.2026

T20Warner Park, Basseterre
SKN
SKN

(0 ov.) 156/4

STL
STL
15.6
.

Length ball, pitching outside off again. Hasaranga moves onto the front foot and flicks a leg glance

15.5
6

SIX! Full, pitching outside off once again. Hasaranga gets forward and plays a drive for 6 runs over the off side.

15.4
1

Full toss, outside off once again. Shanaka pushes forward and edges for a run.

15.3
.

Short of a length, pitching outside off stump. Shanaka moves onto the back foot and cuts

15.2
.

Good length from Chase, pitching outside off. Shanaka gets on the back foot but swings and misses while trying a cut

15.2
1w

Wide. Full, pitching well down the leg side. Shanaka pushes forward but swings and misses while trying to play a sweep

15.1
6

SIX! Chase pitches one up, outside off again. Shanaka moves onto the front foot and drives past the bowler for 6 runs.

14.6
.

Full ball, pitching outside off stump once more. Hasaranga pushes forward and plays a defensive stroke

14.5
W

OUT! Forde breaks through! Short of a length, outside off stump again. Holder moves onto the back foot and pulls averagely, and is caught by Theekshana

14.5
1w

Wide. Pitched up, pitching well outside off stump.

14.4
.

Forde pitches one up, pitching outside off. Holder gets forward and drives poorly on the off side.

14.3
1

Short of a length, outside off. Shanaka moves onto the back foot and guides a poor cut for a single run.

14.3
1w

Wide. Full, pitching far outside off. Shanaka gets forward but makes no contact while trying a drive

14.3
1w

Wide. Yorker, pitching well outside off stump. Shanaka moves onto the front foot but makes no contact while trying to play a drive

14.2
4

And again! Forde drops one in short, outside off stump. Shanaka goes back and cuts for 4 runs.

14.1
4

FOUR! Forde pitches one up, outside off. Shanaka pushes forward and drives for 4 runs behind point on the off side.

13.6
.

Back of a length, on a good line. Holder gets on the back foot and drives down the ground.

13.5
.

Good length from Theekshana, pitching outside off. Holder moves onto the front foot and punches a drive through the off side field.

13.4
1

Short of a length, on line. Shanaka moves onto the back foot and leg glances for a run.

13.3
1

Back of a length, on a good line. Holder goes back and leg glances for 1 run.

13.2
.

Short of a length, outside off stump. Holder rocks back and eases a drive on the off side.

13.1
W

OUT! Theekshana gets the wicket! Back of a length from Theekshana, on line. Fletcher moves onto the back foot and lofts a sloppy pull, and is caught by Seifert

12.6
1

Fletcher plays a defensive stroke for a single run.

12.5
4

FOUR! Fletcher plays a defensive stroke for four runs.

12.4
.

0 runs

12.3
1

Shanaka defends for one run.

12.2
4

FOUR! Shanaka plays a defensive stroke for four runs.

12.1
1

Fletcher defends for a single run.

11.6
1

Fletcher defends for a single run.

11.5
.

0 runs

11.4
1

Shanaka defends for a single run.

11.3
6

And another! Shanaka defends for six runs.

11.2
6

SIX! Shanaka defends for six runs.

11.1
1

Fletcher defends for a single run.

10.6
4

FOUR! Shanaka plays a defensive stroke for four runs.

10.5
.

0 runs

10.4
2

Shanaka defends for a pair of runs.

10.3
.

0 runs

10.2
4

FOUR! Shanaka plays a defensive stroke for 4 runs.

10.1
.

0 runs

9.6
1

Shanaka plays a defensive stroke for one run.

9.5
.

0 runs

9.4
1

Fletcher plays a defensive stroke for a run.

9.3
1

Shanaka plays a defensive stroke for one run.

9.2
W

wicket (caught - Charles)

9.1
1

Fletcher defends for one run.

8.6
4

FOUR! Charles defends for four runs.

8.5
.

0 runs

8.4
2

Charles defends for 2 runs.

8.3
1

Fletcher plays a defensive stroke for 1 run.

8.2
.

0 runs

8.2
1

wide

8.1
1

Charles plays a defensive stroke for one run.

7.6
1

Charles plays a defensive stroke for one run.

7.5
1

Fletcher plays a defensive stroke for a run.

7.4
.

0 runs

7.3
1b

Charles watches it travel through to the wicketkeeper, and the ball runs away for 1 bye.

7.2
1

Fletcher defends for 1 run.

7.1
1

Charles plays a defensive stroke for one run.

6.6
2

Fletcher brings up his fifty! Fletcher defends for a pair of runs.

6.5
.

0 runs

6.4
6

Back-to-back maximums! Fletcher defends for 6 runs.

6.3
6

SIX! Fletcher defends for 6 runs.

6.2
1

Charles plays a defensive stroke for 1 run.

6.1
.

0 runs

5.6
1

Charles defends for 1 run.

5.5
4

FOUR! Charles defends for four runs.

5.4
.

0 runs

5.3
1

Fletcher plays a defensive stroke for a single run.

5.2
4

FOUR MORE! Fletcher plays a defensive stroke for 4 runs.

5.1
4

FOUR! Fletcher defends for four runs.

4.6
1

Fletcher plays a defensive stroke for 1 run.

4.5
4

And again! Fletcher defends for four runs.

4.4
4

FOUR! Fletcher defends for 4 runs.

4.3
.

0 runs

4.2
6

MAXIMUM! Fletcher plays a defensive stroke for 6 runs.

4.1
4

FOUR! Fletcher plays a defensive stroke for 4 runs.

3.6
4

FOUR! Charles defends for four runs.

3.5
.

0 runs

3.4
.

0 runs

3.4
5w

Wide. Charles defends for 5 wides.

3.3
.

0 runs

3.2
1

Fletcher plays a defensive stroke for 1 run.

3.1
6

SIX! Fletcher defends for a half dozen runs.

2.6
.

0 runs

2.5
.

0 runs

2.4
1

Fletcher plays a defensive stroke for a run.

2.3
.

0 runs

2.2
.

0 runs

2.1
.

0 runs

1.6
1

Fletcher defends for a single run.

1.5
.

0 runs

1.4
.

0 runs

1.3
.

0 runs

1.2
W

wicket (caught - Mayers)

1.1
1

Charles defends for one run.

0.6
.

0 runs

0.5
.

0 runs

0.4
1

Charles defends for 1 run.

0.3
4

FOUR! Charles plays a defensive stroke for 4 runs.

0.2
1

Mayers defends for one run.

0.1
1

Charles defends for one run.