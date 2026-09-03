Highlights St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 03.09.2026
Length ball, pitching outside off again. Hasaranga moves onto the front foot and flicks a leg glance
SIX! Full, pitching outside off once again. Hasaranga gets forward and plays a drive for 6 runs over the off side.
Full toss, outside off once again. Shanaka pushes forward and edges for a run.
Short of a length, pitching outside off stump. Shanaka moves onto the back foot and cuts
Good length from Chase, pitching outside off. Shanaka gets on the back foot but swings and misses while trying a cut
Wide. Full, pitching well down the leg side. Shanaka pushes forward but swings and misses while trying to play a sweep
SIX! Chase pitches one up, outside off again. Shanaka moves onto the front foot and drives past the bowler for 6 runs.
Full ball, pitching outside off stump once more. Hasaranga pushes forward and plays a defensive stroke
OUT! Forde breaks through! Short of a length, outside off stump again. Holder moves onto the back foot and pulls averagely, and is caught by Theekshana
Wide. Pitched up, pitching well outside off stump.
Forde pitches one up, pitching outside off. Holder gets forward and drives poorly on the off side.
Short of a length, outside off. Shanaka moves onto the back foot and guides a poor cut for a single run.
Wide. Full, pitching far outside off. Shanaka gets forward but makes no contact while trying a drive
Wide. Yorker, pitching well outside off stump. Shanaka moves onto the front foot but makes no contact while trying to play a drive
And again! Forde drops one in short, outside off stump. Shanaka goes back and cuts for 4 runs.
FOUR! Forde pitches one up, outside off. Shanaka pushes forward and drives for 4 runs behind point on the off side.
Back of a length, on a good line. Holder gets on the back foot and drives down the ground.
Good length from Theekshana, pitching outside off. Holder moves onto the front foot and punches a drive through the off side field.
Short of a length, on line. Shanaka moves onto the back foot and leg glances for a run.
Back of a length, on a good line. Holder goes back and leg glances for 1 run.
Short of a length, outside off stump. Holder rocks back and eases a drive on the off side.
OUT! Theekshana gets the wicket! Back of a length from Theekshana, on line. Fletcher moves onto the back foot and lofts a sloppy pull, and is caught by Seifert
Fletcher plays a defensive stroke for a single run.
FOUR! Fletcher plays a defensive stroke for four runs.
0 runs
Shanaka defends for one run.
FOUR! Shanaka plays a defensive stroke for four runs.
Fletcher defends for a single run.
Fletcher defends for a single run.
0 runs
Shanaka defends for a single run.
And another! Shanaka defends for six runs.
SIX! Shanaka defends for six runs.
Fletcher defends for a single run.
FOUR! Shanaka plays a defensive stroke for four runs.
0 runs
Shanaka defends for a pair of runs.
0 runs
FOUR! Shanaka plays a defensive stroke for 4 runs.
0 runs
Shanaka plays a defensive stroke for one run.
0 runs
Fletcher plays a defensive stroke for a run.
Shanaka plays a defensive stroke for one run.
wicket (caught - Charles)
Fletcher defends for one run.
FOUR! Charles defends for four runs.
0 runs
Charles defends for 2 runs.
Fletcher plays a defensive stroke for 1 run.
0 runs
wide
Charles plays a defensive stroke for one run.
Charles plays a defensive stroke for one run.
Fletcher plays a defensive stroke for a run.
0 runs
Charles watches it travel through to the wicketkeeper, and the ball runs away for 1 bye.
Fletcher defends for 1 run.
Charles plays a defensive stroke for one run.
Fletcher brings up his fifty! Fletcher defends for a pair of runs.
0 runs
Back-to-back maximums! Fletcher defends for 6 runs.
SIX! Fletcher defends for 6 runs.
Charles plays a defensive stroke for 1 run.
0 runs
Charles defends for 1 run.
FOUR! Charles defends for four runs.
0 runs
Fletcher plays a defensive stroke for a single run.
FOUR MORE! Fletcher plays a defensive stroke for 4 runs.
FOUR! Fletcher defends for four runs.
Fletcher plays a defensive stroke for 1 run.
And again! Fletcher defends for four runs.
FOUR! Fletcher defends for 4 runs.
0 runs
MAXIMUM! Fletcher plays a defensive stroke for 6 runs.
FOUR! Fletcher plays a defensive stroke for 4 runs.
FOUR! Charles defends for four runs.
0 runs
0 runs
Wide. Charles defends for 5 wides.
0 runs
Fletcher plays a defensive stroke for 1 run.
SIX! Fletcher defends for a half dozen runs.
0 runs
0 runs
Fletcher plays a defensive stroke for a run.
0 runs
0 runs
0 runs
Fletcher defends for a single run.
0 runs
0 runs
0 runs
wicket (caught - Mayers)
Charles defends for one run.
0 runs
0 runs
Charles defends for 1 run.
FOUR! Charles plays a defensive stroke for 4 runs.
Mayers defends for one run.
Charles defends for one run.