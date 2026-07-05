St. Kitts and Nevis Patriots

St. Kitts and Nevis Patriots

Gender:Men
Name of the Team:St Kitts & Nevis Patriots
Owner of the Team:Mahesh Ramani
Captain of the Team:Dwayne Bravo
Coach of the Team:Simon Helmot

Players

2026 Players

Alick Athanaze

Dominica

Andre David Stephon Fletcher

Grenada

Ashmead Romano Nedd

Guyana

Corbin Bosch

South Africa

Evin Cherreaz Lewis

Trinidad and Tobago

Fazalhaq Farooqi

Afghanistan

Jason Omar Holder

Barbados

Jeremiah Stevenson Louis

Saint Kitts and Nevis

Jyd Uri Goolie

Kyle Rico Mayers

Barbados

Leniko Boucher

Barbados

Mikyle Louis

Mohammad Nawaz

Pakistan

Mohammad Waqar Salamkheil

Afghanistan

Muhammad Abbas Afridi

Pakistan

Naseem Abbas Shah

Pakistan

Navin Bidaisee

Rilee Roscoe Rossouw

South Africa

Sherfane Rutherford

Guyana

Statistics

Caribbean Premier League 2025

Matches Played10
Won4
Drawn0
Lost6
No result1

St. Kitts and Nevis Patriots Team Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

St Kitts and Nevis Patriots News

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Meet the St Kitts and Nevis Patriots team, learn first hand about the players in this team, how they train and how those training sessions affect the matches played and the wins against opponents on the cricket field.

BR vs SNP, Review | Jason Holder’s heroics keep Patriots' qualification chances alive in CPL 2025

BR vs SNP, Review | Jason Holder’s heroics keep Patriots' qualification chances alive in CPL 2025

St Kitts and Nevis Patriots ensured a dramatic one-run win against Barbados Royals at the Kensington Oval on Thursday. Jason Holder led from the front with both bat and bowl as the Patriots kept their top four chances alive with only three league games left in the league stage of CPL 2025.

St Kitts And Nevis Patriots11:05 PM, 11 September, 2025

AI Simulation, BR vs STKNP । Barbados Royals beat St Kitts and Nevis Patriots by five wickets in 27th CPL 2025 game

St Kitts And Nevis Patriots07:45 PM, 11 September, 2025

BR vs STKNP, Preview | Barbados Royals to face St Kitts and Nevis Patriots in 27th CPL 2025 game

St Kitts And Nevis Patriots03:45 PM, 08 September, 2025

CPL 2025 | St Kitts and Nevis Patriots hang on with narrow five-run win over Guyana Amazon Warriors

St Kitts And Nevis Patriots01:52 PM, 25 August, 2025

CPL | Antigua and Barbuda Falcons remain on top with another home win against St Kitts and Nevis Patriots

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A3

A3

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B1

B1

Turkiye

Turkiye

B3

B3

A5

A5