St. Lucia Kings

St. Lucia Kings

Gender:Men
Name of the team :Saint Lucia Kings
Owner of the team:Preity Zinta, Ness Wadia, Mohit Burman, Karan Paul
Captain of the team:Faf du Plessis
Coach of the team:Darren Sammy

Players

2026 Players

Aaron Jones

Barbados

Ackeem Auguste

Alzarri Shaheim Joseph

Antigua and Barbuda

David Wiese

Namibia

Delano Potgieter

South Africa

Francois du Plessis

South Africa

Javelle Glenn

Jamaica

Johann Jeremiah

Johnson Charles

Saint Lucia

Keon Gaston

Khari Campbell

Khary Pierre

Trinidad and Tobago

Matthew Forde

Barbados

McKenny Clarke

Micah McKenzie

Mikkel Govia

Noor Ahmad Lakanwal

Afghanistan

Oshane Romaine Thomas

Jamaica

Pramod Bhanuka Bandara Rajapaksa

Sri Lanka

Roston Lamar Chase

Barbados

Sadrack Descartes

Tabraiz Shamsi

South Africa

Tim Louis Seifert

New Zealand

Timothy Hays David

Australia

Tymal Solomon Mills

England

Statistics

Caribbean Premier League 2025

Matches Played8
Won5
Drawn0
Lost3
No result1

St. Lucia Kings Team Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Saint Lucia Kings News

View all

Get to know Saint Lucia Kings, learn everything first about the players of this cricket team, how they train and how these training sessions help them win other teams on a regular basis.

CPL Qualifier 1 | Twitter reacts as Guyana Amazon Warriors progress to third-straight final

CPL Qualifier 1 | Twitter reacts as Guyana Amazon Warriors progress to third-straight final

Guyana Amazon Warriors entered the finals of CPL 2025 after beating St Lucia Kings by 14 runs in the first qualifier. Left-arm spinner Gudakesh Motie’s four-wicket haul and Dwaine Pretorius’ all-round performance meant the Warriors made it to the third successive final in the tournament.

Saint Lucia Kings09:13 PM, 17 September, 2025

AI Simulation, CPL Qualifier 1 | Guyana Amazon Warriors storm into final with comfortable win over St Lucia Kings

Saint Lucia Kings07:21 PM, 17 September, 2025

GAW vs SLK | CPL 2025 Qualifier 1 in Guyana Match Preview

Saint Lucia Kings07:33 PM, 12 September, 2025

Preview, CPL | Guyana begin top-two charge with tough task against table-toppers Saint Lucia

Saint Lucia Kings04:11 PM, 09 September, 2025

Watch, CPL | Pollard rolls back years as he plays mind games with batter after getting hit

Another teams

Bulgaria

Bulgaria

Guyana Amazon Warriors

Guyana Amazon Warriors

Sweden

Sweden

Turkiye

Turkiye

A3

A3

Trinbago Knight Riders

Trinbago Knight Riders

B1

B1

St. Kitts and Nevis Patriots

St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals

Barbados Royals

Fiji

Fiji