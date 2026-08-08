Squads St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 03.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Athanaze Alick
batsman
Ahmad Noor
bowler
Bidaisee Navin
batsman
Andrew Jewel
wicket keeper
Charles Johnson
batsman
Asalanka Charith
batsman
Chaudhary Nikhil
all rounder
Auguste Ackeem
batsman
Fletcher Andre
wicket keeper
Bishop Joshua
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Chase Roston
all rounder
Holder Jason
all rounder
Clarke Mc Kenny
bowler
Louis Jeremiah
bowler
Forde Matthew
bowler
Louis Mikyle
batsman
Gaston Keon
bowler
Mayers Kyle
all rounder
McCoy Obed
bowler
Jeremiah Johann
batsman
McKenzie Micah
all rounder
Joachim Damion
bowler
Nedd Ashmead Romano
bowler
Nedd Darron
batsman
Salamkheil Waqar
no information yet
Pooran Kamil
batsman
Shah Naseem
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Seifert Tim
wicket keeper
Wickham Kevin
batsman
Match has not started yet