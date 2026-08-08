Squads St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 03.09.2026

T20

Basseterre

SKN
SKN
STL
STL

Playing

SKN
SKN
STL
STL
First TeamSecond Team
Andrew Jewel

wicket keeper

Chaudhary Nikhil

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

Chase Roston

all rounder

Holder Jason

all rounder

Mayers Kyle

all rounder

McKenzie Micah

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Shanaka Dasun

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

SKN
SKN
STL
STL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet