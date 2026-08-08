Match details St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 03.09.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, September 03, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Warner Park, Basseterre, Saint Kitts and Nevis
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
St. Kitts and Nevis Patriots Squad
|Players
|Athanaze Alick, Bidaisee Navin, Charles Johnson, Chaudhary Nikhil, Fletcher Andre, Hasaranga Wanindu, Holder Jason, Louis Jeremiah, Louis Mikyle, Mayers Kyle, McCoy Obed, McKenzie Micah, Nedd Ashmead Romano, Salamkheil Waqar, Shah Naseem, Shanaka Dasun, Wickham Kevin
|Bench
|no information yet
St. Lucia Kings Squad
Venue Guide
|Stadium
|Warner Park
|City
|Basseterre
|Capacity
|8000
|Ends
|Lozack Road End
|Hosts to
|Pavillion End
Match has not started yet