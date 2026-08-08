Match details St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 03.09.2026

T20

Basseterre

SKN
SKN
STL
STL

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, September 03, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:Warner Park, Basseterre, Saint Kitts and Nevis
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

St. Kitts and Nevis Patriots Squad

PlayersAthanaze Alick, Bidaisee Navin, Charles Johnson, Chaudhary Nikhil, Fletcher Andre, Hasaranga Wanindu, Holder Jason, Louis Jeremiah, Louis Mikyle, Mayers Kyle, McCoy Obed, McKenzie Micah, Nedd Ashmead Romano, Salamkheil Waqar, Shah Naseem, Shanaka Dasun, Wickham Kevin
Benchno information yet

St. Lucia Kings Squad

PlayersAhmad Noor, Andrew Jewel, Asalanka Charith, Auguste Ackeem, Bishop Joshua, Chase Roston, Clarke Mc Kenny, Forde Matthew, Gaston Keon, Goodridge Amari Alexandre, Jeremiah Johann, Joachim Damion, Nedd Darron, Pooran Kamil, Schalkwyk Shadley Van, Seifert Tim, Theekshana Morawakage Maheesh
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumWarner Park
CityBasseterre
Capacity8000
EndsLozack Road End
Hosts toPavillion End

Match has not started yet