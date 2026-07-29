Highlights Colombo Kaps vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 29.07.2026

T20

COL
COL

177

DAM
DAM

174

18.6
6

Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 6 runs

18.5
.

Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 0 runs

18.4
2

Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 2 runs, review

18.3
4

Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 4 runs

18.2
2

Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 2 runs

18.1
.

Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 0 runs

17.6
1

Chameera to M Rathnayaka, 1 run

17.5
1

Chameera to Bandara, 1 run

17.4
.

Chameera to Bandara, 0 runs

17.3
4

Chameera to Bandara, 4 runs

17.2
.

Chameera to Bandara, review

17.1
.

P Rathnayake to Bandara, 0 runs

16.6
.

Dananjaya to M Rathnayaka, 0 runs

16.5
.

Dananjaya to M Rathnayaka, 0 runs

16.4
.

Dananjaya to M Rathnayaka, 0 runs

16.3
W

Dananjaya to Neesham, appeal, wicket (caught - Neesham)

16.2
1

Dananjaya to Bandara, 1 run

16.1
4

Dananjaya to Bandara, 4 runs, appeal

15.6
1

Chameera to Bandara, leg bye

15.5
.

Chameera to Bandara, 0 runs

15.4
1

Chameera to Neesham, 1 run

15.3
W

Chameera to Liyanage, appeal, wicket (caught - Liyanage)

15.2
W

Chameera to Kamindu Mendis, appeal, wicket (caught - Kamindu Mendis)

15.2
1

Chameera to Kamindu Mendis, wide

15.1
.

Chameera to Kamindu Mendis, 0 runs

14.6
W

Dananjaya to McDermott, appeal, wicket (bowled - McDermott)

14.5
.

Dananjaya to McDermott, 0 runs

14.4
4

Dananjaya to McDermott, 4 runs

14.3
1

Dananjaya to Kamindu Mendis, 1 run

14.2
.

0 runs

14.1
1

Dinusha to McDermott, 1 run

13.6
1

Sikandar Raza to McDermott, 1 run

13.5
1

Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 1 run

13.4
1

Sikandar Raza to McDermott, 1 run

13.3
1

Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 1 run

13.2
1

Sikandar Raza to McDermott, 1 run

13.1
1

Kamindu Mendis defends for a run.

12.6
1

van Schalkwyk to Kamindu Mendis, 1 run

12.5
1

van Schalkwyk to McDermott, 1 run

12.4
1

van Schalkwyk to Kamindu Mendis, 1 run

12.3
.

van Schalkwyk to Kamindu Mendis, 0 runs

12.2
4

van Schalkwyk to Kamindu Mendis, 4 runs

12.1
4

van Schalkwyk to Kamindu Mendis, 4 runs

11.6
1

Dananjaya to Kamindu Mendis, 1 run

11.5
4

Dananjaya to Kamindu Mendis, 4 runs

11.4
1

Dananjaya to McDermott, 1 run

11.3
.

Dananjaya to McDermott, 0 runs

11.2
4

Dananjaya to McDermott, 4 runs

11.1
.

Dananjaya to McDermott, 0 runs

10.6
.

Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 0 runs

10.5
.

Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 0 runs

10.4
.

Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 0 runs

10.3
6

Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 6 runs

10.2
2

Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 2 runs

10.1
4

Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 4 runs

9.6
6

Gulbadin Naib to McDermott, 6 runs

9.5
4

Gulbadin Naib to McDermott, 4 runs

9.4
1

Gulbadin Naib to Kamindu Mendis, 1 run

9.3
1

Gulbadin Naib to McDermott, 1 run

9.2
.

Gulbadin Naib to McDermott, 0 runs

9.1
1

Gulbadin Naib to Kamindu Mendis, 1 run

8.6
4

Dananjaya to McDermott, 4 runs

8.5
1

Dananjaya to Kamindu Mendis, 1 run

8.4
4

Dananjaya to Kamindu Mendis, 4 runs

8.3
.

Dananjaya to Kamindu Mendis, appeal

8.2
1

Dananjaya to McDermott, 1 run

8.1
1

Dananjaya to Kamindu Mendis, 1 run

7.6
1

Dinusha to Kamindu Mendis, 1 run

7.5
.

Dinusha to Kamindu Mendis, 0 runs

7.4
W

Dinusha to RA Hermann, appeal, wicket (caught - RA Hermann)

7.3
4

Dinusha to RA Hermann, 4 runs

7.3
1

Dinusha to RA Hermann, wide

7.2
1

Dinusha to McDermott, 1 run

7.1
1

Chameera to RA Hermann, 1 run

6.6
1

Ramesh Mendis to RA Hermann, 1 run

6.5
4

Ramesh Mendis to RA Hermann, 4 runs

6.4
.

Ramesh Mendis to RA Hermann, 0 runs

6.3
6

Ramesh Mendis to RA Hermann, 6 runs

6.2
4

Ramesh Mendis to RA Hermann, 4 runs

6.1
1

Ramesh Mendis to McDermott, 1 run

5.6
.

Chameera to RA Hermann, 0 runs

5.5
2

Chameera to RA Hermann, 2 runs

5.4
4

Chameera to RA Hermann, 4 runs

5.3
4

Chameera to RA Hermann, 4 runs

5.2
4

Chameera to RA Hermann, 4 runs

5.1
.

Chameera to RA Hermann, 0 runs

4.6
1

Ramesh Mendis to RA Hermann, 1 run

4.5
1

Ramesh Mendis to McDermott, 1 run

4.4
.

Ramesh Mendis to McDermott, 0 runs

4.3
W

Ramesh Mendis to Samarawickrama, appeal, wicket (caught - Samarawickrama)

4.2
2

Ramesh Mendis to Samarawickrama, 2 runs

4.1
4

Ramesh Mendis to Samarawickrama, 4 runs

3.6
4

Chameera to RA Hermann, 4 runs

3.5
.

Chameera to RA Hermann, 0 runs

3.4
.

Chameera to RA Hermann, 0 runs

3.3
1

Chameera to Samarawickrama, 1 run

3.2
4

Chameera to Samarawickrama, 4 runs

3.1
1

RA Hermann defends for a run.

2.6
2

Sikandar Raza to Samarawickrama, 2 runs

2.6
1

Sikandar Raza to Samarawickrama, wide

2.5
.

Sikandar Raza to Samarawickrama, 0 runs

2.4
1

Sikandar Raza to RA Hermann, 1 run

2.3
1

Sikandar Raza to Samarawickrama, 1 run

2.2
4

Sikandar Raza to Samarawickrama, 4 runs

2.1
1

Sikandar Raza to RA Hermann, 1 run

1.6
.

van Schalkwyk to Samarawickrama, appeal

1.5
.

van Schalkwyk to Samarawickrama, 0 runs

1.4
4

van Schalkwyk to Samarawickrama, 4 runs

1.3
4

van Schalkwyk to Samarawickrama, 4 runs

1.2
.

van Schalkwyk to Samarawickrama, 0 runs

1.1
1

van Schalkwyk to RA Hermann, 1 run

0.6
.

Sikandar Raza to Samarawickrama, 0 runs

0.5
.

Sikandar Raza to Samarawickrama, 0 runs

0.4
1

Sikandar Raza to RA Hermann, 1 run

0.3
.

Sikandar Raza to RA Hermann, 0 runs

0.2
.

Sikandar Raza to RA Hermann, 0 runs

0.1
4

Sikandar Raza to RA Hermann, 4 runs

19.6
1

M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 1 run

19.4
1

M Rathnayaka to Ramesh Mendis, 1 run

19.3
1

M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 1 run

19.2
4

M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 4 runs

19.1
6

M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 6 runs

18.6
1

Shahnawaz Dahani to Gulbadin Naib, 1 run

18.5
1

Shahnawaz Dahani to Ramesh Mendis, 1 run

18.4
4

Shahnawaz Dahani to Ramesh Mendis, 4 runs

18.3
.

Shahnawaz Dahani to Ramesh Mendis, 0 runs

18.2
.

Shahnawaz Dahani to Ramesh Mendis, 0 runs

18.1
1

Shahnawaz Dahani to Gulbadin Naib, 1 run

18.1
1

Shahnawaz Dahani to Gulbadin Naib, wide

17.6
W

M Rathnayaka to Hendricks, wicket (lbw - Hendricks)

17.5
1lb

M Rathnayaka to Gulbadin Naib, leg bye, review

17.4
4

M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 4 runs

17.3
.

M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 0 runs

17.2
4

M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 4 runs

17.2
1

M Rathnayaka to Gulbadin Naib, wide

17.1
4

M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 4 runs

16.6
.

Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 0 runs

16.5
.

Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 0 runs

16.4
1

Mujeeb Ur Rahman to Gulbadin Naib, 1 run

16.3
W

appeal, wicket (caught - Sikandar Raza)

16.3
1

Mujeeb Ur Rahman to Sikandar Raza, wide

16.2
2

Mujeeb Ur Rahman to Sikandar Raza, 2 runs

16.1
.

Mujeeb Ur Rahman to Sikandar Raza, 0 runs

15.6
6

Shahnawaz Dahani to Hendricks, 6 runs

15.5
6

Shahnawaz Dahani to Hendricks, 6 runs

15.4
2

Shahnawaz Dahani to Hendricks, 2 runs

15.3
1

Shahnawaz Dahani to Sikandar Raza, 1 run

15.3
1

Shahnawaz Dahani to Sikandar Raza, wide

15.2
1

Shahnawaz Dahani to Hendricks, 1 run

15.1
1

Shahnawaz Dahani to Sikandar Raza, 1 run

14.6
1

Tharupathi to Sikandar Raza, 1 run

14.5
1

Tharupathi to Hendricks, 1 run

14.4
1

Tharupathi to Sikandar Raza, 1 run

14.3
1

Tharupathi to Hendricks, 1 run

14.2
4

Tharupathi to Hendricks, 4 runs

14.1
4

Tharupathi to Hendricks, 4 runs

13.6
1

Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 1 run

13.5
.

Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 0 runs

13.4
1

Mujeeb Ur Rahman to Sikandar Raza, 1 run

13.3
1

Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 1 run

13.2
1

Mujeeb Ur Rahman to Sikandar Raza, 1 run

13.1
1

Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 1 run

12.6
.

Tharupathi to Sikandar Raza, 0 runs

12.5
1

Tharupathi to Hendricks, 1 run

12.4
1

Tharupathi to Sikandar Raza, 1 run

12.3
4

Tharupathi to Sikandar Raza, 4 runs

12.2
1

Tharupathi to Hendricks, 1 run

12.1
2

Tharupathi to Hendricks, 2 runs

11.6
1

Neesham to Hendricks, 1 run

11.5
.

Neesham to Hendricks, 0 runs

11.4
4

Neesham to Hendricks, 4 runs

11.3
1

Neesham to Sikandar Raza, 1 run

11.2
1

Neesham to Hendricks, 1 run

11.1
6

Neesham to Hendricks, 6 runs

10.6
1

Sahan to Hendricks, 1 run

10.5
1

Sahan to Sikandar Raza, 1 run

10.4
1

Sahan to Hendricks, 1 run

10.3
.

Sahan to Hendricks, 0 runs

10.2
4

Sahan to Hendricks, 4 runs

10.1
1

Sahan to Sikandar Raza, 1 run

9.6
.

Tharupathi to Hendricks, 0 runs

9.5
1

Tharupathi to Sikandar Raza, 1 run

9.4
.

Tharupathi to Sikandar Raza, 0 runs

9.3
1

Tharupathi to Hendricks, 1 run

9.2
4

Tharupathi to Hendricks, 4 runs

9.1
.

Tharupathi to Hendricks, 0 runs

8.6
1

Sahan to Hendricks, 1 run

8.5
1

Sahan to Sikandar Raza, 1 run

8.4
4

Sahan to Sikandar Raza, 4 runs

8.3
.

Sahan to Sikandar Raza, 0 runs

8.2
.

Sahan to Sikandar Raza, 0 runs

8.1
1

Sahan to Hendricks, 1 run

7.6
.

Tharupathi to Sikandar Raza, 0 runs

7.5
1

Tharupathi to Hendricks, 1 run

7.4
1

Tharupathi to Sikandar Raza, 1 run

7.3
.

Tharupathi to Sikandar Raza, 0 runs

7.2
.

Tharupathi to Sikandar Raza, 0 runs

7.1
W

appeal, wicket (bowled - P Rathnayake)

6.6
4

FOUR! Hendricks defends for 4 runs.

6.5
1

P Rathnayake plays a defensive stroke for a single run.

6.5
1

wide

6.4
1

Hendricks plays a defensive stroke for one run.

6.3
.

0 runs

6.2
1

P Rathnayake defends for 1 run.

6.1
4

FOUR! P Rathnayake plays a defensive stroke for four runs.

5.6
4

M Rathnayaka to Hendricks, 4 runs

5.5
1

M Rathnayaka to P Rathnayake, 1 run

5.4
.

M Rathnayaka to P Rathnayake, 0 runs

5.3
1

M Rathnayaka to Hendricks, 1 run

5.2
.

M Rathnayaka to Hendricks, 0 runs

5.1
4

M Rathnayaka to Hendricks, 4 runs

4.6
1

Sahan to Hendricks, 1 run

4.5
.

Sahan to Hendricks, 0 runs

4.4
.

Sahan to Hendricks, 0 runs

4.3
.

Sahan to Hendricks, 0 runs

4.2
1

Sahan to P Rathnayake, 1 run

4.1
1

Sahan to Hendricks, 1 run

3.6
.

Shahnawaz Dahani to P Rathnayake, 0 runs

3.5
.

Shahnawaz Dahani to P Rathnayake, 0 runs

3.5
1

Shahnawaz Dahani to P Rathnayake, wide

3.4
.

Shahnawaz Dahani to P Rathnayake, 0 runs

3.3
W

Shahnawaz Dahani to Hendricks, appeal, wicket (bowled - Hendricks)

3.2
4

Shahnawaz Dahani to Hendricks, 4 runs

3.1
4

Shahnawaz Dahani to Hendricks, 4 runs

2.6
1

Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 1 run

2.5
1

Mujeeb Ur Rahman to Chandimal, 1 run

2.4
.

Mujeeb Ur Rahman to Chandimal, 0 runs

2.3
.

Mujeeb Ur Rahman to Chandimal, 0 runs

2.2
2

Mujeeb Ur Rahman to Chandimal, 2 leg byes

2.1
1

Chandimal plays a defensive stroke for a run.

1.6
4

Shahnawaz Dahani to Hendricks, 4 runs

1.5
1

Shahnawaz Dahani to Chandimal, 1 run

1.4
1

Shahnawaz Dahani to Hendricks, 1 run

1.3
.

Shahnawaz Dahani to Hendricks, 0 runs

1.2
.

Shahnawaz Dahani to Hendricks, 0 runs

1.1
W

Shahnawaz Dahani to Sahibzada Farhan, appeal, wicket (caught - Sahibzada Farhan)

0.6
1

Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, 1 run

0.5
.

Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, 0 runs

0.4
1

Mujeeb Ur Rahman to Chandimal, 1 run

0.3
1

Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, 1 run

0.2
.

Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, 0 runs

0.2
1

Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, wide

0.1
.

Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, 0 runs