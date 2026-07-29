Highlights Colombo Kaps vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 29.07.2026
Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 6 runs
Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 0 runs
Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 2 runs, review
Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 4 runs
Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 2 runs
Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 0 runs
Chameera to M Rathnayaka, 1 run
Chameera to Bandara, 1 run
Chameera to Bandara, 0 runs
Chameera to Bandara, 4 runs
Chameera to Bandara, review
P Rathnayake to Bandara, 0 runs
Dananjaya to M Rathnayaka, 0 runs
Dananjaya to M Rathnayaka, 0 runs
Dananjaya to M Rathnayaka, 0 runs
Dananjaya to Neesham, appeal, wicket (caught - Neesham)
Dananjaya to Bandara, 1 run
Dananjaya to Bandara, 4 runs, appeal
Chameera to Bandara, leg bye
Chameera to Bandara, 0 runs
Chameera to Neesham, 1 run
Chameera to Liyanage, appeal, wicket (caught - Liyanage)
Chameera to Kamindu Mendis, appeal, wicket (caught - Kamindu Mendis)
Chameera to Kamindu Mendis, wide
Chameera to Kamindu Mendis, 0 runs
Dananjaya to McDermott, appeal, wicket (bowled - McDermott)
Dananjaya to McDermott, 0 runs
Dananjaya to McDermott, 4 runs
Dananjaya to Kamindu Mendis, 1 run
0 runs
Dinusha to McDermott, 1 run
Sikandar Raza to McDermott, 1 run
Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 1 run
Sikandar Raza to McDermott, 1 run
Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 1 run
Sikandar Raza to McDermott, 1 run
Kamindu Mendis defends for a run.
van Schalkwyk to Kamindu Mendis, 1 run
van Schalkwyk to McDermott, 1 run
van Schalkwyk to Kamindu Mendis, 1 run
van Schalkwyk to Kamindu Mendis, 0 runs
van Schalkwyk to Kamindu Mendis, 4 runs
van Schalkwyk to Kamindu Mendis, 4 runs
Dananjaya to Kamindu Mendis, 1 run
Dananjaya to Kamindu Mendis, 4 runs
Dananjaya to McDermott, 1 run
Dananjaya to McDermott, 0 runs
Dananjaya to McDermott, 4 runs
Dananjaya to McDermott, 0 runs
Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 0 runs
Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 0 runs
Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 0 runs
Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 6 runs
Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 2 runs
Sikandar Raza to Kamindu Mendis, 4 runs
Gulbadin Naib to McDermott, 6 runs
Gulbadin Naib to McDermott, 4 runs
Gulbadin Naib to Kamindu Mendis, 1 run
Gulbadin Naib to McDermott, 1 run
Gulbadin Naib to McDermott, 0 runs
Gulbadin Naib to Kamindu Mendis, 1 run
Dananjaya to McDermott, 4 runs
Dananjaya to Kamindu Mendis, 1 run
Dananjaya to Kamindu Mendis, 4 runs
Dananjaya to Kamindu Mendis, appeal
Dananjaya to McDermott, 1 run
Dananjaya to Kamindu Mendis, 1 run
Dinusha to Kamindu Mendis, 1 run
Dinusha to Kamindu Mendis, 0 runs
Dinusha to RA Hermann, appeal, wicket (caught - RA Hermann)
Dinusha to RA Hermann, 4 runs
Dinusha to RA Hermann, wide
Dinusha to McDermott, 1 run
Chameera to RA Hermann, 1 run
Ramesh Mendis to RA Hermann, 1 run
Ramesh Mendis to RA Hermann, 4 runs
Ramesh Mendis to RA Hermann, 0 runs
Ramesh Mendis to RA Hermann, 6 runs
Ramesh Mendis to RA Hermann, 4 runs
Ramesh Mendis to McDermott, 1 run
Chameera to RA Hermann, 0 runs
Chameera to RA Hermann, 2 runs
Chameera to RA Hermann, 4 runs
Chameera to RA Hermann, 4 runs
Chameera to RA Hermann, 4 runs
Chameera to RA Hermann, 0 runs
Ramesh Mendis to RA Hermann, 1 run
Ramesh Mendis to McDermott, 1 run
Ramesh Mendis to McDermott, 0 runs
Ramesh Mendis to Samarawickrama, appeal, wicket (caught - Samarawickrama)
Ramesh Mendis to Samarawickrama, 2 runs
Ramesh Mendis to Samarawickrama, 4 runs
Chameera to RA Hermann, 4 runs
Chameera to RA Hermann, 0 runs
Chameera to RA Hermann, 0 runs
Chameera to Samarawickrama, 1 run
Chameera to Samarawickrama, 4 runs
RA Hermann defends for a run.
Sikandar Raza to Samarawickrama, 2 runs
Sikandar Raza to Samarawickrama, wide
Sikandar Raza to Samarawickrama, 0 runs
Sikandar Raza to RA Hermann, 1 run
Sikandar Raza to Samarawickrama, 1 run
Sikandar Raza to Samarawickrama, 4 runs
Sikandar Raza to RA Hermann, 1 run
van Schalkwyk to Samarawickrama, appeal
van Schalkwyk to Samarawickrama, 0 runs
van Schalkwyk to Samarawickrama, 4 runs
van Schalkwyk to Samarawickrama, 4 runs
van Schalkwyk to Samarawickrama, 0 runs
van Schalkwyk to RA Hermann, 1 run
Sikandar Raza to Samarawickrama, 0 runs
Sikandar Raza to Samarawickrama, 0 runs
Sikandar Raza to RA Hermann, 1 run
Sikandar Raza to RA Hermann, 0 runs
Sikandar Raza to RA Hermann, 0 runs
Sikandar Raza to RA Hermann, 4 runs
M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 1 run
M Rathnayaka to Ramesh Mendis, 1 run
M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 1 run
M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 4 runs
M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 6 runs
Shahnawaz Dahani to Gulbadin Naib, 1 run
Shahnawaz Dahani to Ramesh Mendis, 1 run
Shahnawaz Dahani to Ramesh Mendis, 4 runs
Shahnawaz Dahani to Ramesh Mendis, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Ramesh Mendis, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Gulbadin Naib, 1 run
Shahnawaz Dahani to Gulbadin Naib, wide
M Rathnayaka to Hendricks, wicket (lbw - Hendricks)
M Rathnayaka to Gulbadin Naib, leg bye, review
M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 4 runs
M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 0 runs
M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 4 runs
M Rathnayaka to Gulbadin Naib, wide
M Rathnayaka to Gulbadin Naib, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Gulbadin Naib, 1 run
appeal, wicket (caught - Sikandar Raza)
Mujeeb Ur Rahman to Sikandar Raza, wide
Mujeeb Ur Rahman to Sikandar Raza, 2 runs
Mujeeb Ur Rahman to Sikandar Raza, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Hendricks, 6 runs
Shahnawaz Dahani to Hendricks, 6 runs
Shahnawaz Dahani to Hendricks, 2 runs
Shahnawaz Dahani to Sikandar Raza, 1 run
Shahnawaz Dahani to Sikandar Raza, wide
Shahnawaz Dahani to Hendricks, 1 run
Shahnawaz Dahani to Sikandar Raza, 1 run
Tharupathi to Sikandar Raza, 1 run
Tharupathi to Hendricks, 1 run
Tharupathi to Sikandar Raza, 1 run
Tharupathi to Hendricks, 1 run
Tharupathi to Hendricks, 4 runs
Tharupathi to Hendricks, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Sikandar Raza, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Sikandar Raza, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 1 run
Tharupathi to Sikandar Raza, 0 runs
Tharupathi to Hendricks, 1 run
Tharupathi to Sikandar Raza, 1 run
Tharupathi to Sikandar Raza, 4 runs
Tharupathi to Hendricks, 1 run
Tharupathi to Hendricks, 2 runs
Neesham to Hendricks, 1 run
Neesham to Hendricks, 0 runs
Neesham to Hendricks, 4 runs
Neesham to Sikandar Raza, 1 run
Neesham to Hendricks, 1 run
Neesham to Hendricks, 6 runs
Sahan to Hendricks, 1 run
Sahan to Sikandar Raza, 1 run
Sahan to Hendricks, 1 run
Sahan to Hendricks, 0 runs
Sahan to Hendricks, 4 runs
Sahan to Sikandar Raza, 1 run
Tharupathi to Hendricks, 0 runs
Tharupathi to Sikandar Raza, 1 run
Tharupathi to Sikandar Raza, 0 runs
Tharupathi to Hendricks, 1 run
Tharupathi to Hendricks, 4 runs
Tharupathi to Hendricks, 0 runs
Sahan to Hendricks, 1 run
Sahan to Sikandar Raza, 1 run
Sahan to Sikandar Raza, 4 runs
Sahan to Sikandar Raza, 0 runs
Sahan to Sikandar Raza, 0 runs
Sahan to Hendricks, 1 run
Tharupathi to Sikandar Raza, 0 runs
Tharupathi to Hendricks, 1 run
Tharupathi to Sikandar Raza, 1 run
Tharupathi to Sikandar Raza, 0 runs
Tharupathi to Sikandar Raza, 0 runs
appeal, wicket (bowled - P Rathnayake)
FOUR! Hendricks defends for 4 runs.
P Rathnayake plays a defensive stroke for a single run.
wide
Hendricks plays a defensive stroke for one run.
0 runs
P Rathnayake defends for 1 run.
FOUR! P Rathnayake plays a defensive stroke for four runs.
M Rathnayaka to Hendricks, 4 runs
M Rathnayaka to P Rathnayake, 1 run
M Rathnayaka to P Rathnayake, 0 runs
M Rathnayaka to Hendricks, 1 run
M Rathnayaka to Hendricks, 0 runs
M Rathnayaka to Hendricks, 4 runs
Sahan to Hendricks, 1 run
Sahan to Hendricks, 0 runs
Sahan to Hendricks, 0 runs
Sahan to Hendricks, 0 runs
Sahan to P Rathnayake, 1 run
Sahan to Hendricks, 1 run
Shahnawaz Dahani to P Rathnayake, 0 runs
Shahnawaz Dahani to P Rathnayake, 0 runs
Shahnawaz Dahani to P Rathnayake, wide
Shahnawaz Dahani to P Rathnayake, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Hendricks, appeal, wicket (bowled - Hendricks)
Shahnawaz Dahani to Hendricks, 4 runs
Shahnawaz Dahani to Hendricks, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Hendricks, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Chandimal, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Chandimal, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Chandimal, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Chandimal, 2 leg byes
Chandimal plays a defensive stroke for a run.
Shahnawaz Dahani to Hendricks, 4 runs
Shahnawaz Dahani to Chandimal, 1 run
Shahnawaz Dahani to Hendricks, 1 run
Shahnawaz Dahani to Hendricks, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Hendricks, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Sahibzada Farhan, appeal, wicket (caught - Sahibzada Farhan)
Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Chandimal, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, wide
Mujeeb Ur Rahman to Sahibzada Farhan, 0 runs