Squads Colombo Kaps vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 29.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Neesham James
all rounder
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Hermann Rubin
wicket keeper
Farhan Sahibzada
batsman
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Rathnayake Paven
all rounder
Mendis Kamindu
all rounder
Dananjaya Akila
bowler
Liyanage Janith
batsman
Mendis Ramesh
all rounder
Bandara Ashen
batsman
Weerasinghe Gayana
all rounder
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Hendricks Reeza
batsman
Tharupathi Malsha
bowler
Naib Gulbadin
all rounder
Rathnayake Milan
bowler
Dinusha Sonal
all rounder
Dahani Shahnawaz
no information yet
Raza Sikandar
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Bhurtel Kushal
no information yet
Ackerman Marques
batsman
Dabare P Thanuka Madshan
batsman
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Fernando Binura
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Mahmud Hasan
bowler
Jayathilake Sachitha
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Kumara Vishwa
all rounder
Pragasam Arul
no information yet
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Shanmuganathan Sharujan
wicket keeper
Subasingha Movin Hansaja
all rounder
Wasim Jr Mohammad
bowler
Vandersay Jeffrey
bowler