Squads Colombo Kaps vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 29.07.2026

T20

COL
COL

177

DAM
DAM

174

Playing

COL
COL
DAM
DAM
First TeamSecond Team
Neesham James

all rounder

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Rathnayake Paven

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Mendis Ramesh

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Dinusha Sonal

all rounder

Dahani Shahnawaz

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Bench

COL
COL
DAM
DAM
First TeamSecond Team
Bhurtel Kushal

no information yet

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Kumara Vishwa

all rounder

Pragasam Arul

no information yet