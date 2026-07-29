Results Score Colombo Kaps vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 29.07.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Hermann Rubinwicket keeper
|48
|26
|8
|1
|184.62
|Mendis Kaminduall rounder
|40
|28
|5
|1
|142.86
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Raza Sikandarall rounder
|4
|0
|33
|0
|8.25
|1
|0
|Chameera Dushmanthabowler
|4
|0
|32
|2
|8
|1
|0
Latest Highlights
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18.6
6
Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 6 runs
18.5
.
Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 0 runs
18.4
2
Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 2 runs, review