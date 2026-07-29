Results Score Colombo Kaps vs Dambulla Sixers T20 T20 Lanka Premier League 29.07.2026

T20

COL
COL

177

DAM
DAM

174

Best Players

batterRB4s6sSR
Hermann Rubinwicket keeper482681184.62
Mendis Kaminduall rounder402851142.86
bowlerOMRWECOWDNB
Raza Sikandarall rounder403308.2510
Chameera Dushmanthabowler40322810

Latest Highlights

18.6
6

Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 6 runs

18.5
.

Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 0 runs

18.4
2

Gulbadin Naib to M Rathnayaka, 2 runs, review

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