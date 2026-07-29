Highlights Kandy Royals vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 29.07.2026
Javed to Udara, 6 runs
Javed to Udara, wide
Javed to Udara, 6 runs
Javed to Shankar, Vijay, 1 run
Javed to Shankar, Vijay, 4 runs
No ball. Shankar, Vijay plays a defensive stroke for a couple of runs.
Javed to Udara, 2 wides
Javed to Udara, 6 runs
Malinga to Udara, 1 run
Malinga to Udara, 4 runs
Malinga to Mathews, 1 run
Malinga to Udara, 1 run
Malinga to Mathews, 1 run
Malinga to Mathews, 2 runs
Javed to Udara, 0 runs
Javed to Udara, 6 runs
Javed to Mathews, 1 run
Javed to Mathews, 4 runs
Javed to Mathews, wide
Javed to Udara, 1 run
Javed to Mathews, 1 run
Ratnayake to Udara, 4 runs
Ratnayake to Udara, 4 runs
Ratnayake to Mathews, 1 run
Ratnayake to Udara, 1 run
Udara defends for 2 runs.
Mathews defends for a single run.
Colombage to Mathews, 1 run
Colombage to Mathews, 0 runs
Colombage to Udara, 1 run
Colombage to Udara, 0 runs
0 runs
Colombage to Udara, 4 runs
Ratnayake to Mathews, 0 runs
Ratnayake to Udara, 1 run
Ratnayake to Mathews, 1 run
Ratnayake to Udara, 1 run
Ratnayake to Udara, 0 runs
Udara plays a defensive stroke for a pair of runs.
Colombage to Phillips, appeal, wicket (caught - Phillips)
Colombage to Udara, 1 run
Colombage to Udara, 0 runs
Phillips plays a defensive stroke for 1 leg bye.
Colombage to Ali, appeal, wicket (caught - Ali)
Colombage to Ali, 0 runs
Ratnayake to Udara, 0 runs
Ratnayake to Udara, 0 runs
Ratnayake to Ali, 1 run
Ratnayake to Udara, 1 run
Ratnayake to Ali, 1 run
Ratnayake to Udara, 1 run
Malinga to Udara, 1 run
Malinga to Ali, 1 run
Malinga to Ali, 4 runs
Malinga to Ali, 0 runs
Malinga to Hasaranga, appeal, wicket (caught - Hasaranga)
Malinga to Udara, 1 run
Colombage to Udara, 1 run
Colombage to Hasaranga, 1 run
Colombage to Udara, 1 run
Colombage to Hasaranga, 1 run
Colombage to Hasaranga, 0 runs
Colombage to Udara, 1 run
Shanaka to Hasaranga, 4 runs
Shanaka to Udara, 1 run
Shanaka to Hasaranga, 1 run
Shanaka to Hasaranga, 4 runs
Shanaka to Hasaranga, wide
Shanaka to Hasaranga, 4 runs
Shanaka to Hasaranga, 0 runs
Colombage to Hasaranga, 1 run
Colombage to Sandesh, appeal, wicket (caught - Sandesh)
Colombage to Sandesh, 2 runs
Colombage to Sandesh, 2 runs
Colombage to Udara, 1 run
Colombage to Udara, 0 runs
Javed to Sandesh, 2 runs
Javed to Udara, 1 run
Javed to Udara, wide
Javed to Udara, 5 wides
Javed to Udara, 2 runs
Javed to Udara, wide
Javed to Sandesh, leg bye, appeal
Javed to Sandesh, 0 runs
Javed to Sandesh, 2 runs, appeal
Ratnayake to Udara, 4 runs
Ratnayake to Udara, 4 runs
Ratnayake to Udara, 4 runs
Ratnayake to Udara, 4 runs
Ratnayake to Sandesh, 1 run
Ratnayake to Sandesh, 6 runs
Javed to Udara, 0 runs
Javed to Udara, 4 runs
Javed to Udara, 4 runs
Javed to Udara, 0 runs
Javed to Sandesh, 1 run
Javed to Sandesh, 0 runs
Malinga to Udara, 4 runs
Malinga to Udara, 6 runs
Malinga to Udara, 0 runs
Malinga to Udara, 6 runs
Malinga to Udara, 4 runs
Malinga to Udara, 0 runs
Mohammad Nawaz to Sandesh, 0 runs
Mohammad Nawaz to Udara, 1 run
Mohammad Nawaz to Udara, 6 runs
Mohammad Nawaz to Sandesh, 1 run
Mohammad Nawaz to Sandesh, 2 runs
Mohammad Nawaz to Sandesh, 2 runs
Shanaka to Udara, 0 runs
Shanaka to Udara, 0 runs
Shanaka to Sandesh, 1 run
Shanaka to Udara, 1 run
Shanaka to Udara, 0 runs
Shanaka to Sandesh, 1 run
Chamika Karunaratne to Udara, 4 runs
Chamika Karunaratne to Udara, 0 runs
Chamika Karunaratne to Udara, 4 runs
Chamika Karunaratne to Udara, 4 runs
Chamika Karunaratne to Udara, 2 runs
Chamika Karunaratne to Udara, 2 runs
Asitha Fernando to Chamika Karunaratne, 4 runs
Asitha Fernando to Asalanka, 1 run
Asitha Fernando to Asalanka, 6 runs
Asitha Fernando to Chamika Karunaratne, 1 run
Asitha Fernando to Asalanka, 1 run
Asitha Fernando to Asalanka, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Chamika Karunaratne, 2 runs
Shaheen Shah Afridi to Chamika Karunaratne, 2 leg byes
Shaheen Shah Afridi to Asalanka, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Asalanka, 6 runs
Shaheen Shah Afridi to Chamika Karunaratne, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Asalanka, 1 run
Thushara to Shanaka, appeal, wicket (caught - Shanaka)
Thushara to Shanaka, 0 runs
Thushara to Shanaka, wide
Thushara to Shanaka, 6 runs
Thushara to Shanaka, wide
Thushara to Shanaka, 0 runs
Thushara to Asalanka, 1 run
Thushara to Asalanka, wide
Thushara to Shanaka, 1 run
Asitha Fernando to Asalanka, 6 runs
Asitha Fernando to Shanaka, 1 run
Asitha Fernando to Asalanka, 1 run
Asitha Fernando to Asalanka, 0 runs
Asitha Fernando to Asalanka, 4 runs
Asitha Fernando to Asalanka, 4 runs
Thushara to Shanaka, 0 runs
Thushara to Shanaka, 0 runs
Thushara to Shanaka, 6 runs
Thushara to Asalanka, 1 run
Thushara to Asalanka, 4 runs
Thushara to Asalanka, 6 runs
Hasaranga to Asalanka, 1 run
Hasaranga to Shanaka, 1 run
Hasaranga to Asalanka, 1 run
Hasaranga to Asalanka, 4 runs
Hasaranga to Asalanka, 4 runs
Hasaranga to Asalanka, 0 runs
Zahir Khan to Asalanka, 1 run
Zahir Khan to Asalanka, wide
Zahir Khan to Asalanka, 0 runs
Zahir Khan to Shanaka, 1 run
Zahir Khan to Shanaka, 0 runs
Zahir Khan to Shanaka, 0 runs
Zahir Khan to Harper, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Harper)
Shaheen Shah Afridi to Asalanka, 2 runs
Shaheen Shah Afridi to Harper, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Harper, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to Asalanka, 1 run
Zahir Khan to Asalanka, 1 run
Zahir Khan to Harper, 1 run
Harper plays a defensive stroke for a couple of runs.
Zahir Khan to Harper, 2 runs
Zahir Khan to Harper, 4 runs
Zahir Khan to Asalanka, 1 run
Hasaranga to Harper, 6 runs
Hasaranga to Asalanka, 1 run
Hasaranga to Harper, 1 run
Hasaranga to Asalanka, 1 run
Hasaranga to Harper, 1 run
Hasaranga to Harper, 4 runs
Zahir Khan to Harper, 1 run
Zahir Khan to Asalanka, 1 run
Zahir Khan to Nurul Hasan, appeal, wicket (caught - Nurul Hasan)
Zahir Khan to Nurul Hasan, 0 runs
Zahir Khan to Harper, 1 run
Zahir Khan to Nurul Hasan, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Harper, 1 run
0 runs
Zahir Khan to Harper, 1 run
Zahir Khan to Harper, 4 runs
Zahir Khan to Nurul Hasan, 1 run
Zahir Khan to Harper, 1 run
Nurul Hasan plays a defensive stroke for one leg bye.
Hasaranga to Nurul Hasan, 1 run
Hasaranga to Harper, 1 run
Hasaranga to Harper, 6 runs
Hasaranga to Harper, 6 runs
Hasaranga to Harper, 4 runs
1 run
Asitha Fernando to Nurul Hasan, 1 run
Asitha Fernando to Harper, 1 run
Asitha Fernando to Harper, 0 runs
Asitha Fernando to Nurul Hasan, 1 run
Asitha Fernando to Nurul Hasan, 4 runs
Harper defends for 1 run.
Thushara to Nurul Hasan, 2 runs
Thushara to Harper, 1 run
Thushara to Harper, 0 runs
Thushara to Nurul Hasan, 1 run
Hasaranga to Nurul Hasan, 1 run
Hasaranga to Nurul Hasan, 0 runs
Hasaranga to Nurul Hasan, 1 run
Hasaranga to Nurul Hasan, 0 runs
Asitha Fernando to Nurul Hasan, leg bye, appeal
Asitha Fernando to Nurul Hasan, review
Asitha Fernando to Nurul Hasan, 0 runs
Asitha Fernando to Nurul Hasan, 6 runs
Asitha Fernando to Harper, 1 run
Asitha Fernando to Harper, 2 runs
Thushara to Harper, 1 run
Thushara to Harper, 2 runs
Thushara to Harper, wide
Thushara to Nurul Hasan, 1 run
Thushara to Nurul Hasan, 0 runs
Thushara to Harper, 1 run
Thushara to Nurul Hasan, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Harper, 4 runs
Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 0 runs
Shaheen Shah Afridi to Harper, 1 run
Shaheen Shah Afridi to Harper, 4 runs