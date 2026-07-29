Highlights Kandy Royals vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 29.07.2026

T20

KAN
KAN

214

GAL
GAL

208

18.5
6

Javed to Udara, 6 runs

18.5
1

Javed to Udara, wide

18.4
W

Javed to Udara, 6 runs

18.3
1

Javed to Shankar, Vijay, 1 run

18.2
4

Javed to Shankar, Vijay, 4 runs

18.2
nb

No ball. Shankar, Vijay plays a defensive stroke for a couple of runs.

18.2
2

Javed to Udara, 2 wides

18.1
6

Javed to Udara, 6 runs

17.6
1

Malinga to Udara, 1 run

17.5
4

Malinga to Udara, 4 runs

17.4
1

Malinga to Mathews, 1 run

17.3
1

Malinga to Udara, 1 run

17.2
1

Malinga to Mathews, 1 run

17.1
2

Malinga to Mathews, 2 runs

16.6
.

Javed to Udara, 0 runs

16.5
6

Javed to Udara, 6 runs

16.4
1

Javed to Mathews, 1 run

16.3
4

Javed to Mathews, 4 runs

16.3
1

Javed to Mathews, wide

16.2
1

Javed to Udara, 1 run

16.1
1

Javed to Mathews, 1 run

15.6
4

Ratnayake to Udara, 4 runs

15.5
4

Ratnayake to Udara, 4 runs

15.4
1

Ratnayake to Mathews, 1 run

15.3
1

Ratnayake to Udara, 1 run

15.2
2

Udara defends for 2 runs.

15.1
1

Mathews defends for a single run.

14.6
1

Colombage to Mathews, 1 run

14.5
.

Colombage to Mathews, 0 runs

14.4
1

Colombage to Udara, 1 run

14.3
.

Colombage to Udara, 0 runs

14.2
.

0 runs

14.1
4

Colombage to Udara, 4 runs

13.6
.

Ratnayake to Mathews, 0 runs

13.5
1

Ratnayake to Udara, 1 run

13.4
1

Ratnayake to Mathews, 1 run

13.3
1

Ratnayake to Udara, 1 run

13.2
.

Ratnayake to Udara, 0 runs

13.1
2

Udara plays a defensive stroke for a pair of runs.

12.6
W

Colombage to Phillips, appeal, wicket (caught - Phillips)

12.5
1

Colombage to Udara, 1 run

12.4
.

Colombage to Udara, 0 runs

12.3
1lb

Phillips plays a defensive stroke for 1 leg bye.

12.2
W

Colombage to Ali, appeal, wicket (caught - Ali)

12.1
.

Colombage to Ali, 0 runs

11.6
.

Ratnayake to Udara, 0 runs

11.5
.

Ratnayake to Udara, 0 runs

11.4
1

Ratnayake to Ali, 1 run

11.3
1

Ratnayake to Udara, 1 run

11.2
1

Ratnayake to Ali, 1 run

11.1
1

Ratnayake to Udara, 1 run

10.6
1

Malinga to Udara, 1 run

10.5
1

Malinga to Ali, 1 run

10.4
4

Malinga to Ali, 4 runs

10.3
.

Malinga to Ali, 0 runs

10.2
W

Malinga to Hasaranga, appeal, wicket (caught - Hasaranga)

10.1
1

Malinga to Udara, 1 run

9.6
1

Colombage to Udara, 1 run

9.5
1

Colombage to Hasaranga, 1 run

9.4
1

Colombage to Udara, 1 run

9.3
1

Colombage to Hasaranga, 1 run

9.2
.

Colombage to Hasaranga, 0 runs

9.1
1

Colombage to Udara, 1 run

8.6
4

Shanaka to Hasaranga, 4 runs

8.5
1

Shanaka to Udara, 1 run

8.4
1

Shanaka to Hasaranga, 1 run

8.3
4

Shanaka to Hasaranga, 4 runs

8.3
1

Shanaka to Hasaranga, wide

8.2
4

Shanaka to Hasaranga, 4 runs

8.1
.

Shanaka to Hasaranga, 0 runs

7.6
1

Colombage to Hasaranga, 1 run

7.5
W

Colombage to Sandesh, appeal, wicket (caught - Sandesh)

7.4
2

Colombage to Sandesh, 2 runs

7.3
2

Colombage to Sandesh, 2 runs

7.2
1

Colombage to Udara, 1 run

7.1
.

Colombage to Udara, 0 runs

6.6
2

Javed to Sandesh, 2 runs

6.5
1

Javed to Udara, 1 run

6.5
1

Javed to Udara, wide

6.5
5

Javed to Udara, 5 wides

6.4
2

Javed to Udara, 2 runs

6.4
1

Javed to Udara, wide

6.3
1lb

Javed to Sandesh, leg bye, appeal

6.2
.

Javed to Sandesh, 0 runs

6.1
2

Javed to Sandesh, 2 runs, appeal

5.6
4

Ratnayake to Udara, 4 runs

5.5
4

Ratnayake to Udara, 4 runs

5.4
4

Ratnayake to Udara, 4 runs

5.3
4

Ratnayake to Udara, 4 runs

5.2
1

Ratnayake to Sandesh, 1 run

5.1
6

Ratnayake to Sandesh, 6 runs

4.6
.

Javed to Udara, 0 runs

4.5
4

Javed to Udara, 4 runs

4.4
4

Javed to Udara, 4 runs

4.3
.

Javed to Udara, 0 runs

4.2
1

Javed to Sandesh, 1 run

4.1
.

Javed to Sandesh, 0 runs

3.6
4

Malinga to Udara, 4 runs

3.5
6

Malinga to Udara, 6 runs

3.4
.

Malinga to Udara, 0 runs

3.3
6

Malinga to Udara, 6 runs

3.2
4

Malinga to Udara, 4 runs

3.1
.

Malinga to Udara, 0 runs

2.6
.

Mohammad Nawaz to Sandesh, 0 runs

2.5
1

Mohammad Nawaz to Udara, 1 run

2.4
6

Mohammad Nawaz to Udara, 6 runs

2.3
1

Mohammad Nawaz to Sandesh, 1 run

2.2
2

Mohammad Nawaz to Sandesh, 2 runs

2.1
2

Mohammad Nawaz to Sandesh, 2 runs

1.6
.

Shanaka to Udara, 0 runs

1.5
.

Shanaka to Udara, 0 runs

1.4
1

Shanaka to Sandesh, 1 run

1.3
1

Shanaka to Udara, 1 run

1.2
.

Shanaka to Udara, 0 runs

1.1
1

Shanaka to Sandesh, 1 run

0.6
4

Chamika Karunaratne to Udara, 4 runs

0.5
.

Chamika Karunaratne to Udara, 0 runs

0.4
4

Chamika Karunaratne to Udara, 4 runs

0.3
4

Chamika Karunaratne to Udara, 4 runs

0.2
2

Chamika Karunaratne to Udara, 2 runs

0.1
2

Chamika Karunaratne to Udara, 2 runs

19.6
4

Asitha Fernando to Chamika Karunaratne, 4 runs

19.5
1

Asitha Fernando to Asalanka, 1 run

19.4
6

Asitha Fernando to Asalanka, 6 runs

19.3
1

Asitha Fernando to Chamika Karunaratne, 1 run

19.2
1

Asitha Fernando to Asalanka, 1 run

19.1
.

Asitha Fernando to Asalanka, 0 runs

18.6
2

Shaheen Shah Afridi to Chamika Karunaratne, 2 runs

18.5
2

Shaheen Shah Afridi to Chamika Karunaratne, 2 leg byes

18.4
1

Shaheen Shah Afridi to Asalanka, 1 run

18.3
6

Shaheen Shah Afridi to Asalanka, 6 runs

18.2
1

Shaheen Shah Afridi to Chamika Karunaratne, 1 run

18.1
1

Shaheen Shah Afridi to Asalanka, 1 run

17.6
W

Thushara to Shanaka, appeal, wicket (caught - Shanaka)

17.5
.

Thushara to Shanaka, 0 runs

17.5
1

Thushara to Shanaka, wide

17.4
6

Thushara to Shanaka, 6 runs

17.4
1

Thushara to Shanaka, wide

17.3
.

Thushara to Shanaka, 0 runs

17.2
1

Thushara to Asalanka, 1 run

17.2
1

Thushara to Asalanka, wide

17.1
1

Thushara to Shanaka, 1 run

16.6
6

Asitha Fernando to Asalanka, 6 runs

16.5
1

Asitha Fernando to Shanaka, 1 run

16.4
1

Asitha Fernando to Asalanka, 1 run

16.3
.

Asitha Fernando to Asalanka, 0 runs

16.2
4

Asitha Fernando to Asalanka, 4 runs

16.1
4

Asitha Fernando to Asalanka, 4 runs

15.6
.

Thushara to Shanaka, 0 runs

15.5
.

Thushara to Shanaka, 0 runs

15.4
6

Thushara to Shanaka, 6 runs

15.3
1

Thushara to Asalanka, 1 run

15.2
4

Thushara to Asalanka, 4 runs

15.1
6

Thushara to Asalanka, 6 runs

14.6
1

Hasaranga to Asalanka, 1 run

14.5
1

Hasaranga to Shanaka, 1 run

14.4
1

Hasaranga to Asalanka, 1 run

14.3
4

Hasaranga to Asalanka, 4 runs

14.2
4

Hasaranga to Asalanka, 4 runs

14.1
.

Hasaranga to Asalanka, 0 runs

13.6
1

Zahir Khan to Asalanka, 1 run

13.6
1

Zahir Khan to Asalanka, wide

13.5
.

Zahir Khan to Asalanka, 0 runs

13.4
1

Zahir Khan to Shanaka, 1 run

13.3
.

Zahir Khan to Shanaka, 0 runs

13.2
.

Zahir Khan to Shanaka, 0 runs

13.1
W

Zahir Khan to Harper, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Harper)

12.6
2

Shaheen Shah Afridi to Asalanka, 2 runs

12.5
1

Shaheen Shah Afridi to Harper, 1 run

12.4
4

Shaheen Shah Afridi to Harper, 4 runs

12.3
1

Shaheen Shah Afridi to Asalanka, 1 run

11.6
1

Zahir Khan to Asalanka, 1 run

11.5
1

Zahir Khan to Harper, 1 run

11.4
2

Harper plays a defensive stroke for a couple of runs.

11.3
2

Zahir Khan to Harper, 2 runs

11.2
4

Zahir Khan to Harper, 4 runs

11.1
1

Zahir Khan to Asalanka, 1 run

10.6
6

Hasaranga to Harper, 6 runs

10.5
1

Hasaranga to Asalanka, 1 run

10.4
1

Hasaranga to Harper, 1 run

10.3
1

Hasaranga to Asalanka, 1 run

10.2
1

Hasaranga to Harper, 1 run

10.1
4

Hasaranga to Harper, 4 runs

9.6
1

Zahir Khan to Harper, 1 run

9.5
1

Zahir Khan to Asalanka, 1 run

9.4
W

Zahir Khan to Nurul Hasan, appeal, wicket (caught - Nurul Hasan)

9.3
.

Zahir Khan to Nurul Hasan, 0 runs

9.2
1

Zahir Khan to Harper, 1 run

9.1
1

Zahir Khan to Nurul Hasan, 1 run

8.6
1

Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 1 run

8.5
4

Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 4 runs

8.4
4

Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 4 runs

8.3
.

Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 0 runs

8.2
.

Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 0 runs

8.1
1

Shaheen Shah Afridi to Harper, 1 run

7.6
.

0 runs

7.5
1

Zahir Khan to Harper, 1 run

7.4
4

Zahir Khan to Harper, 4 runs

7.3
1

Zahir Khan to Nurul Hasan, 1 run

7.2
1

Zahir Khan to Harper, 1 run

7.1
1lb

Nurul Hasan plays a defensive stroke for one leg bye.

6.6
1

Hasaranga to Nurul Hasan, 1 run

6.5
1

Hasaranga to Harper, 1 run

6.4
6

Hasaranga to Harper, 6 runs

6.3
6

Hasaranga to Harper, 6 runs

6.2
4

Hasaranga to Harper, 4 runs

6.1
1

1 run

5.6
1

Asitha Fernando to Nurul Hasan, 1 run

5.5
1

Asitha Fernando to Harper, 1 run

5.4
.

Asitha Fernando to Harper, 0 runs

5.3
1

Asitha Fernando to Nurul Hasan, 1 run

5.2
4

Asitha Fernando to Nurul Hasan, 4 runs

5.1
1

Harper defends for 1 run.

4.6
2

Thushara to Nurul Hasan, 2 runs

4.5
1

Thushara to Harper, 1 run

4.2
.

Thushara to Harper, 0 runs

4.1
1

Thushara to Nurul Hasan, 1 run

3.6
1

Hasaranga to Nurul Hasan, 1 run

3.5
.

Hasaranga to Nurul Hasan, 0 runs

3.2
1

Hasaranga to Nurul Hasan, 1 run

3.1
.

Hasaranga to Nurul Hasan, 0 runs

2.6
1lb

Asitha Fernando to Nurul Hasan, leg bye, appeal

2.5
.

Asitha Fernando to Nurul Hasan, review

2.4
.

Asitha Fernando to Nurul Hasan, 0 runs

2.3
6

Asitha Fernando to Nurul Hasan, 6 runs

2.2
1

Asitha Fernando to Harper, 1 run

2.1
2

Asitha Fernando to Harper, 2 runs

1.6
1

Thushara to Harper, 1 run

1.5
2

Thushara to Harper, 2 runs

1.5
1

Thushara to Harper, wide

1.4
1

Thushara to Nurul Hasan, 1 run

1.3
.

Thushara to Nurul Hasan, 0 runs

1.2
1

Thushara to Harper, 1 run

1.1
1

Thushara to Nurul Hasan, 1 run

0.6
4

Shaheen Shah Afridi to Harper, 4 runs

0.5
1

Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 1 run

0.4
.

Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 0 runs

0.3
.

Shaheen Shah Afridi to Nurul Hasan, 0 runs

0.2
1

Shaheen Shah Afridi to Harper, 1 run

0.1
4

Shaheen Shah Afridi to Harper, 4 runs