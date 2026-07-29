Squads Kandy Royals vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 29.07.2026

T20

KAN
KAN

214

GAL
GAL

208

Playing

KAN
KAN
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Udara Lahiru

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Sandesh Pawan

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Bench

KAN
KAN
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Bowes Chad

batsman

Lakshan Muditha

all rounder

Dickwella Niroshan

wicket keeper

McMullen Brandon

all rounder

Hales Alex

batsman

Perera Kusal

wicket keeper

Koththigoda Yuri

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