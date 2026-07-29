Squads Kandy Royals vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 29.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Udara Lahiru
wicket keeper
Harper Sam
wicket keeper
Phillips Dale
batsman
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Sandesh Pawan
all rounder
Asalanka Charith
batsman
Ali Moeen
all rounder
Karunaratne Chamika
all rounder
Mathews Angelo
batsman
Shanaka Dasun
all rounder
Hasaranga Wanindu
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Ratnayake Tharindu
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Kalupahana Dinura
all rounder
Thushara Nuwan
bowler
Javed Akif
bowler
Fernando Asitha
bowler
Colombage Sachindu
bowler
Shankar Vijay
all rounder
Malinga Eshan
bowler
Khan Zahir
bowler
Arachchige Sahan
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Atal Sediqullah
batsman
Bowes Chad
batsman
Halambage Vishen
bowler
Croospulle Lasith
batsman
Lakshan Muditha
all rounder
Dickwella Niroshan
wicket keeper
McMullen Brandon
all rounder
Hales Alex
batsman
Perera Kusal
wicket keeper
Jayasuriya Prabath
bowler
Sanketh Garuka
bowler
Khan Zahoor
bowler
Silva Sahan Mihira De
bowler
Koththigoda Yuri
no information yet
Wijesundera Isitha
bowler
Kumara Lahiru
bowler