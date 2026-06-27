H2h Mi New York vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 27.06.2026

T20Marine Park, New York, NY
NEW
NEW

144

LOS
LOS

(6 ov.) 53/1

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

T20, Major League Cricket

NEWMi New York

142

LOSLos Angeles Knight Riders

136

T20, Major League Cricket

LOSLos Angeles Knight Riders

(8 ov.) 47/3

NEWMi New York