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Mi New York vs Los Angeles Knight Riders
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H2h
H2h Mi New York vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 27.06.2026
Jun 27, 2026
T20
Marine Park, New York, NY
09:30
PM
NEW
144
LOS
(6 ov.) 53/1
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Mi New York vs Los Angeles Knight Riders
Jul 05, 2025
T20, Major League Cricket
Mi New York
142
Los Angeles Knight Riders
136
Jul 03, 2025
T20, Major League Cricket
Los Angeles Knight Riders
(8 ov.) 47/3
Mi New York