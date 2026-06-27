Squads Mi New York vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 27.06.2026

T20Marine Park, New York, NY
NEW
NEW

144

LOS
LOS

(6 ov.) 53/1

Playing

NEW
NEW
LOS
LOS
First TeamSecond Team
De Kock Quinton

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Singh Kunwarjeet

no information yet

Badar Saif

batsman

Pollard Kieron

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Holder Jason

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Russell Andre

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Patel Monank

wicket keeper

Bench

NEW
NEW
LOS
LOS
First TeamSecond Team
Hales Alex

batsman

de Villiers AB

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Root Joe

batsman