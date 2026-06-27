Squads Mi New York vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 27.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
De Kock Quinton
wicket keeper
Munro Colin
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Fletcher Andre
wicket keeper
Kenjige Nosthush
bowler
Chand Unmukt
batsman
Singh Kunwarjeet
no information yet
Badar Saif
batsman
Pollard Kieron
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Holder Jason
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Russell Andre
all rounder
Anderson Corey
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Boult Trent
bowler
Tromp Matthew
bowler
Ugarkar Rushil
all rounder
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Patel Monank
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
Gattepalli Karthik
batsman
Chopra Agni
batsman
Hales Alex
batsman
de Villiers AB
wicket keeper
Hamilton Jahmar
batsman
Gayle Chris
batsman
Kumar Nitish
batsman
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Pope Lloyd
bowler
Kohli Virat
batsman
Ramsaran Kristopher
bowler
Luus Tristan
bowler
Roux Carmi le
bowler
Patel Sunny
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Rickelton Ryan
wicket keeper
Root Joe
batsman
Williamson Kane
batsman