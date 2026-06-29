H2h San Francisco Unicorns vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 29.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

193

WAS
WAS

190

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

T20, Major League Cricket

WASWashington Freedom

169

SANSan Francisco Unicorns

157

T20, Major League Cricket

SANSan Francisco Unicorns

269

WASWashington Freedom

146