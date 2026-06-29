Match details San Francisco Unicorns vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 29.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

193

WAS
WAS

190

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Washington Freedom won the toss and opt to bat
Time:Monday, June 29, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

San Francisco Unicorns Squad

PlayersPretorius Lhuan-dre, Allen Finn, Short Matt, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Hardie Aaron, Azam Hammad, Khan Hassan, Bartlett Xavier, Couch Brody L, Rauf Haris, Mudassar Ghulam
BenchAshwin Ravichandran, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganesh Saideep, Gomel Aakarshit, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Peake Oliver, Zia-ul-Haq

Washington Freedom Squad

PlayersSmith Steve, Owen Mitchell J, Gous Andries, Chapman Mark, Ahmed Mukhtar, Chaudhary Nikhil, Pienaar Obus, Jansen Marco, Aponso Amila, Netravalkar Saurabh, Ferguson Lockie
BenchDwarshuis Ben, Edwards Jack, Holland Ian, Maxwell Glenn, Mehmood Asif, Milantha Lahiru, Mohammad Yasir Saeed, Paradkar Abhishek, Ravindra Rachin

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
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