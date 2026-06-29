Squads San Francisco Unicorns vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 29.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Owen Mitchell J
all rounder
Short Matt
all rounder
Gous Andries
wicket keeper
Chapman Mark
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Ahmed Mukhtar
batsman
Azam Hammad
all rounder
Chaudhary Nikhil
all rounder
Khan Hassan
bowler
Pienaar Obus
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Jansen Marco
all rounder
Couch Brody L
bowler
Aponso Amila
bowler
Rauf Haris
bowler
Netravalkar Saurabh
bowler
Mudassar Ghulam
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ashwin Ravichandran
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Connolly Cooper
all rounder
Edwards Jack
batsman
Drysdale Juanoy
all rounder
Holland Ian
all rounder
Ganesh Saideep
no information yet
Maxwell Glenn
all rounder
Gomel Aakarshit
batsman
Mehmood Asif
bowler
Ilyas Mohammad
bowler
Milantha Lahiru
wicket keeper
Immanuel Anirudh
no information yet
Mohammad Yasir Saeed
no information yet
Peake Oliver
no information yet
Paradkar Abhishek
all rounder
Zia-ul-Haq
bowler
Ravindra Rachin
all rounder