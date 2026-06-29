Squads San Francisco Unicorns vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 29.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

193

WAS
WAS

190

Playing

SAN
SAN
WAS
WAS
First TeamSecond Team
Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Allen Finn

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Short Matt

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Hardie Aaron

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Pienaar Obus

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Bench

SAN
SAN
WAS
WAS
First TeamSecond Team
Connolly Cooper

all rounder

Drysdale Juanoy

all rounder

Holland Ian

all rounder

Ganesh Saideep

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Milantha Lahiru

wicket keeper

Immanuel Anirudh

no information yet

Mohammad Yasir Saeed

no information yet

Peake Oliver

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder