H2h Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 21.06.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

115

LOS
LOS

196

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

T20, Major League Cricket

LOSLos Angeles Knight Riders

202

SEASeattle Orcas

206

T20, Major League Cricket

SEASeattle Orcas

177

LOSLos Angeles Knight Riders

178