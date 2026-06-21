Squads Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 21.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Seifert Tim
wicket keeper
Munro Colin
batsman
Jahangir Shayan
wicket keeper
Fletcher Andre
wicket keeper
Breetzke Matthew
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Hetmyer Shimron
batsman
Russell Andre
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Chand Unmukt
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Holder Jason
all rounder
Sheikh Ali
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Singh Harmeet
all rounder
Badar Saif
batsman
Gannon Cameron
bowler
Gattepalli Karthik
batsman
Singh Jessy
bowler
Roux Carmi le
bowler
Baartman Ottniel
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Desai Ayan
all rounder
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Jariwala Rahul
wicket keeper
Hales Alex
batsman
Jayasuriya Shehan
all rounder
Hamilton Jahmar
batsman
Lumba Sharad
batsman
Kumar Nitish
batsman
Nayak Sujit
batsman
Pope Lloyd
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Ramsaran Kristopher
bowler
Robinson Tim
batsman
Tromp Matthew
bowler
Sangha Tanveer
bowler