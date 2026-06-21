Squads Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders T20 Major League Cricket 21.06.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

115

LOS
LOS

196

Playing

SEA
SEA
LOS
LOS
First TeamSecond Team
Seifert Tim

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Russell Andre

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Holder Jason

all rounder

Sheikh Ali

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Badar Saif

batsman

Bench

SEA
SEA
LOS
LOS
First TeamSecond Team
Desai Ayan

all rounder

Jariwala Rahul

wicket keeper

Hales Alex

batsman