H2h Seattle Orcas vs Mi New York T20 Major League Cricket 03.07.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

127

NEW
NEW

132

Seattle Orcas vs Mi New York

T20, Major League Cricket

SEASeattle Orcas

238

NEWMi New York

237

T20, Major League Cricket

NEWMi New York

203

SEASeattle Orcas

200