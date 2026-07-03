Squads Seattle Orcas vs Mi New York T20 Major League Cricket 03.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Seifert Tim
wicket keeper
Patel Monank
wicket keeper
Jahangir Shayan
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Breetzke Matthew
wicket keeper
Singh Kunwarjeet
no information yet
Hetmyer Shimron
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Stoinis Marcus
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Jayasuriya Shehan
all rounder
Pollard Kieron
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Singh Harmeet
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Gannon Cameron
bowler
Kenjige Nosthush
bowler
Singh Jessy
bowler
Ugarkar Rushil
all rounder
Baartman Ottniel
bowler
Boult Trent
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Desai Ayan
all rounder
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
Jariwala Rahul
wicket keeper
Anderson Corey
all rounder
Lumba Sharad
batsman
Chopra Agni
batsman
Nayak Sujit
batsman
de Villiers AB
wicket keeper
Ngidi Lungi
bowler
Gayle Chris
batsman
Robinson Tim
batsman
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Sangha Tanveer
bowler
Kohli Virat
batsman
Sheikh Ali
all rounder
Luus Tristan
bowler