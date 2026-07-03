Squads Seattle Orcas vs Mi New York T20 Major League Cricket 03.07.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

127

NEW
NEW

132

Playing

SEA
SEA
NEW
NEW
First TeamSecond Team
Seifert Tim

wicket keeper

Patel Monank

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Singh Kunwarjeet

no information yet

Pooran Nicholas

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Pollard Kieron

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

Bench

SEA
SEA
NEW
NEW
First TeamSecond Team
Desai Ayan

all rounder

Jariwala Rahul

wicket keeper

Anderson Corey

all rounder

de Villiers AB

wicket keeper

Sheikh Ali

all rounder