Squads Seattle Orcas vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 05.07.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

121

TEX
TEX

(5 ov.) 33/2

Playing

SEA
SEA
TEX
TEX
First TeamSecond Team
Seifert Tim

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Stoinis Marcus

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Savage Calvin

all rounder

Sheikh Ali

all rounder

Bench

SEA
SEA
TEX
TEX
First TeamSecond Team
Desai Ayan

all rounder

Jariwala Rahul

wicket keeper

Kumar Milind

all rounder

Mohsin Mohammad

no information yet

Patel Smit

wicket keeper

Tromp Joshua

no information yet