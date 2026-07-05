Squads Seattle Orcas vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 05.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Seifert Tim
wicket keeper
Du Plessis Faf
batsman
Jahangir Shayan
wicket keeper
Mukkamalla Saiteja
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Rossouw Rilee
batsman
Hetmyer Shimron
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Stoinis Marcus
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Singh Harmeet
all rounder
Forrester Dian
all rounder
Gannon Cameron
bowler
De Silva Amshi
bowler
Singh Jessy
bowler
Savage Calvin
all rounder
Baartman Ottniel
bowler
Lamba Abhimanyu
bowler
Sheikh Ali
all rounder
Milne Adam
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Desai Ayan
all rounder
Burger Nandre
bowler
Jariwala Rahul
wicket keeper
Hosein Akeal
bowler
Jayasuriya Shehan
all rounder
Kumar Milind
all rounder
Lumba Sharad
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Nayak Sujit
batsman
Mohsin Mohammad
no information yet
Ngidi Lungi
bowler
Patel Smit
wicket keeper
Robinson Tim
batsman
Tromp Joshua
no information yet
Sangha Tanveer
bowler
Viljoen Hardus
bowler