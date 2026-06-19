H2h Texas Super Kings vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 19.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
TEX

221

SEA
SEA

220

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

T20, Major League Cricket

SEASeattle Orcas

TEXTexas Super Kings

(9 ov.) 59/2

T20, Major League Cricket

TEXTexas Super Kings

153

SEASeattle Orcas

60