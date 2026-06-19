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Texas Super Kings vs Seattle Orcas
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H2h
H2h Texas Super Kings vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 19.06.2026
Jun 19, 2026
T20
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
12:30
AM
TEX
221
SEA
220
Results
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Texas Super Kings vs Seattle Orcas
Jul 05, 2025
T20, Major League Cricket
Seattle Orcas
Texas Super Kings
(9 ov.) 59/2
Jun 17, 2025
T20, Major League Cricket
Texas Super Kings
153
Seattle Orcas
60