Squads Texas Super Kings vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 19.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Du Plessis Faf
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Rossouw Rilee
batsman
Jahangir Shayan
wicket keeper
Mukkamalla Saiteja
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Ferreira Donovan
wicket keeper
Hetmyer Shimron
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Stoinis Marcus
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
De Silva Amshi
no information yet
Singh Jessy
bowler
Kumar Milind
all rounder
Gannon Cameron
bowler
Mohsin Mohammad
no information yet
Baartman Ottniel
bowler
Burger Nandre
bowler
Singh Harmeet
all rounder
Milne Adam
bowler
Sheikh Ali
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Hosein Akeal
bowler
Desai Ayan
all rounder
Lamba Abhimanyu
bowler
Jariwala Rahul
wicket keeper
Maharaj Keshav
bowler
Jayasuriya Shehan
all rounder
Patel Smit
wicket keeper
Lumba Sharad
batsman
Savage Calvin
all rounder
Nayak Sujit
batsman
Tromp Joshua
no information yet
Ngidi Lungi
bowler
Viljoen Hardus
bowler
Robinson Tim
batsman