Squads Texas Super Kings vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 19.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
TEX

221

SEA
SEA

220

Playing

TEX
TEX
SEA
SEA
First TeamSecond Team
Seifert Tim

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

De Silva Amshi

no information yet

Kumar Milind

all rounder

Mohsin Mohammad

no information yet

Singh Harmeet

all rounder

Sheikh Ali

all rounder

Bench

TEX
TEX
SEA
SEA
First TeamSecond Team
Desai Ayan

all rounder

Jariwala Rahul

wicket keeper

Patel Smit

wicket keeper

Savage Calvin

all rounder

Tromp Joshua

no information yet