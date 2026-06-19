Match details Texas Super Kings vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 19.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
TEX

221

SEA
SEA

220

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Texas Super Kings won the toss and opt to bat
Time:Friday, June 19, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Texas Super Kings Squad

PlayersDu Plessis Faf, Rossouw Rilee, Mukkamalla Saiteja, Ferreira Donovan, Mulder Wiaan, Ranjane Shubham, De Silva Amshi, Kumar Milind, Mohsin Mohammad, Burger Nandre, Milne Adam
BenchHosein Akeal, Lamba Abhimanyu, Maharaj Keshav, Patel Smit, Savage Calvin, Tromp Joshua, Viljoen Hardus

Seattle Orcas Squad

PlayersSeifert Tim, Jahangir Shayan, Breetzke Matthew, Hetmyer Shimron, Stoinis Marcus, Shanaka Dasun, Singh Jessy, Gannon Cameron, Baartman Ottniel, Singh Harmeet, Sheikh Ali
BenchDesai Ayan, Jariwala Rahul, Jayasuriya Shehan, Lumba Sharad, Nayak Sujit, Ngidi Lungi, Robinson Tim, Sangha Tanveer

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
Hosts to