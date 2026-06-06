Squads Namo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals T20 Mumbai Premier League 06.06.2026

T20

Wankhede Stadium

NAM
NAM

178

MSC
MSC

203

Playing

NAM
NAM
MSC
MSC

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

NAM
NAM
MSC
MSC
First TeamSecond Team
Anand Aditya

no information yet

Attarwala Atif

no information yet

Chandrashekhar Sabnis Sohum

no information yet

Chhabria Sagar

all rounder

Keshkamat Om Shyamsundar

no information yet

Keshkamat Shyamsundar

no information yet

Matkar Dhrumil

all rounder

Nair Sairaj Sanjeev

no information yet

Sajnani Aashray

all rounder

Singh Tatsat

no information yet

Tank Hersh

batsman