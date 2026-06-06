Squads Namo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals T20 Mumbai Premier League 06.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Anand Aditya
no information yet
Attarwala Atif
no information yet
Chandrashekhar Sabnis Sohum
no information yet
Chhabria Sagar
all rounder
Dias Royston
bowler
Harishchandra Yadav Virendra
no information yet
Jain Jay Sanjay
batsman
Jaiswal Yashasvi
batsman
Keshkamat Om Shyamsundar
no information yet
Keshkamat Shyamsundar
no information yet
Khanapurkar Parag
all rounder
Kothari Karsh
bowler
Matkar Dhrumil
all rounder
Nair Sairaj Sanjeev
no information yet
Parkar Suved
batsman
Raut Dhanit
bowler
Sajnani Aashray
all rounder
Singh Tatsat
no information yet
Tank Hersh
batsman
Yadav Prateekkumar Ravishankar
no information yet