H2h Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 26.04.2026

T20

HYD
HYD

244

RAW
RAW

136

Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz

T20, Pakistan Super League

HYDHyderabad Kingsmen

123

RAWRawalpindi Pindiz

121