Squads Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 26.04.2026

T20

HYD
HYD

244

RAW
RAW

136

Playing

HYD
HYD
RAW
RAW
First TeamSecond Team
Ayub Saim

batsman

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Sadaqat Maaz

all rounder

Khan Shahzaib

no information yet

Khan Usman

batsman

Ghulam Kamran

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Khan Irfan

batsman

Masood Saad

all rounder

Butt Amad

all rounder

Afridi Asif

all rounder

Shah Hunain

all rounder

Sears Ben

bowler

Khan Usman

no information yet

Bench

HYD
HYD
RAW
RAW
First TeamSecond Team
Ali Saad

batsman

Ali Fawad

no information yet

Azam Hammad

all rounder

Fazal Abdullah

no information yet

Jahangir Shayan

wicket keeper

Khan Mubasir

no information yet

Khan Yasir

batsman

Mitchell Daryl

all rounder