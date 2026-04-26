Squads Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 26.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ayub Saim
batsman
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Sadaqat Maaz
all rounder
Khan Shahzaib
no information yet
Labuschagne Marnus
batsman
Khawaja Usman
batsman
Khan Usman
batsman
Ghulam Kamran
all rounder
Perera Kusal
wicket keeper
Billings Sam
wicket keeper
Maxwell Glenn
all rounder
Forrester Dian
all rounder
Khan Irfan
batsman
Masood Saad
all rounder
Khan Hassan
bowler
Butt Amad
all rounder
Javed Akif
bowler
Afridi Asif
all rounder
Shah Hunain
all rounder
Sears Ben
bowler
Ali Mohammad
bowler
Amir Mohammad
bowler
Khan Usman
no information yet
Khan Mohammad Amir
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Saad
batsman
Ali Fawad
no information yet
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Evans Laurie
batsman
Azam Hammad
all rounder
Fazal Abdullah
no information yet
Baartman Ottniel
bowler
Fraser-McGurk Jake
batsman
Hussain Ahmed
bowler
Hossain Rishad
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Khan Mubasir
no information yet
Khan Sharjeel
batsman
Khan Yasir
batsman
Mehmood Asif
bowler
Khan Zaman
bowler
Mehmood Rizwan
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Meredith Riley
bowler
Shah Naseem
bowler