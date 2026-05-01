H2h Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 01.05.2026

T20

ISL
ISL

184

HYD
HYD

186

Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen

T20, Pakistan Super League

HYDHyderabad Kingsmen

80

ISLIslamabad United

83

T20, Pakistan Super League

HYDHyderabad Kingsmen

157

ISLIslamabad United

153