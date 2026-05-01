Squads Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 01.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Conway Devon
wicket keeper
Sadaqat Maaz
all rounder
Minhas Sameer
no information yet
Labuschagne Marnus
batsman
Riaz Mohsin
no information yet
Khan Usman
batsman
Khan Shadab
all rounder
Ayub Saim
batsman
Chapman Mark
batsman
Perera Kusal
wicket keeper
Ali Haider
bowler
Khan Irfan
batsman
Ashraf Faheem
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Green Chris
bowler
Khan Hassan
bowler
Wasim Imad
all rounder
Shah Hunain
all rounder
Gleeson Richard
bowler
Ali Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Airee Dipendra
all rounder
Ali Saad
batsman
Bryant Max
batsman
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Faiq Mohammad
batsman
Azam Hammad
all rounder
Gous Andries
wicket keeper
Baartman Ottniel
bowler
Gul Sameen
bowler
Hussain Ahmed
bowler
Hasnain Mohammad
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Irshad Salman
all rounder
Khan Sharjeel
batsman
Joseph Shamar
bowler
Mehmood Asif
bowler
Mumtaz Mehran
bowler
Mehmood Rizwan
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Meredith Riley
bowler
Sajjad Hamza
no information yet
Wasim Jr Mohammad
bowler