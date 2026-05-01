Squads Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 01.05.2026

T20

ISL
ISL

184

HYD
HYD

186

Playing

ISL
ISL
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Conway Devon

wicket keeper

Sadaqat Maaz

all rounder

Minhas Sameer

no information yet

Riaz Mohsin

no information yet

Khan Usman

batsman

Khan Shadab

all rounder

Ayub Saim

batsman

Perera Kusal

wicket keeper

Khan Irfan

batsman

Ashraf Faheem

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Shah Hunain

all rounder

Bench

ISL
ISL
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Ali Saad

batsman

Bryant Max

batsman

Azam Hammad

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

Irshad Salman

all rounder

Sajjad Hamza

no information yet