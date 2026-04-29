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Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
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H2h
H2h Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 29.04.2026
Apr 29, 2026
T20
02:00
PM
MUS
159
HYD
162
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
Apr 22, 2026
T20, Pakistan Super League
Hyderabad Kingsmen
214
Multan Sultans
213
Apr 01, 2026
T20, Pakistan Super League
Multan Sultans
227
Hyderabad Kingsmen
225