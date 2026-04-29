H2h Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 29.04.2026

T20

MUS
MUS

159

HYD
HYD

162

Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen

T20, Pakistan Super League

HYDHyderabad Kingsmen

214

MUSMultan Sultans

213

T20, Pakistan Super League

MUSMultan Sultans

227

HYDHyderabad Kingsmen

225