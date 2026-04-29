Match details Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 29.04.2026

T20

MUS
MUS

159

HYD
HYD

162

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Hyderabad Kingsmen won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, April 29, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Multan Sultans Squad

PlayersFarhan Sahibzada, Smith Steve, Philippe Josh, Masood Shan, Turner Ashton, Nawaz Mohammad, Minhas Arafat, Imran Mohammad, Siddle Peter, Ismail Mohammad, Akram Faisal, Ismail Muhammad
BenchDaniyal Ahmad, Gul Shehzad, Habib Khan Atizaz, Iqbal Arshad, Masood Saad, Mirza Mohammad Salman, Muhammed Shahzad, Potgieter Delano, Qamar Momin, Shamsi Tabraiz, Shaw Lachlan, Sultan Jahanzaib, Wasim Jr Mohammad, Zafar Muhammad

Hyderabad Kingsmen Squad

PlayersSadaqat Maaz, Labuschagne Marnus, Ayub Saim, Perera Kusal, Maxwell Glenn, Khan Irfan, Khan Hassan, Shah Hunain, Ali Mohammad, Javed Akif, Khan Usman
BenchAli Saad, Arif Mohammad Tayyab, Azam Hammad, Baartman Ottniel, Hussain Ahmed, Jahangir Shayan, Khan Sharjeel, Mehmood Asif, Mehmood Rizwan, Meredith Riley

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet