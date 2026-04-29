Squads Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 29.04.2026

T20

MUS
MUS

159

HYD
HYD

162

Playing

MUS
MUS
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Sadaqat Maaz

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Ayub Saim

batsman

Perera Kusal

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder

Khan Irfan

batsman

Minhas Arafat

all rounder

Shah Hunain

all rounder

Ismail Mohammad

no information yet

Khan Usman

batsman

Ismail Muhammad

no information yet

Bench

MUS
MUS
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Ali Saad

batsman

Gul Shehzad

no information yet

Habib Khan Atizaz

no information yet

Azam Hammad

all rounder

Masood Saad

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Shaw Lachlan

wicket keeper

Sultan Jahanzaib

no information yet