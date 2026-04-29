Squads Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 29.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Farhan Sahibzada
batsman
Sadaqat Maaz
all rounder
Smith Steve
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
Ayub Saim
batsman
Masood Shan
batsman
Perera Kusal
wicket keeper
Turner Ashton
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Khan Irfan
batsman
Minhas Arafat
all rounder
Khan Hassan
bowler
Imran Mohammad
bowler
Shah Hunain
all rounder
Siddle Peter
bowler
Ali Mohammad
bowler
Ismail Mohammad
no information yet
Javed Akif
bowler
Akram Faisal
bowler
Khan Usman
batsman
Ismail Muhammad
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Daniyal Ahmad
bowler
Ali Saad
batsman
Gul Shehzad
no information yet
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Habib Khan Atizaz
no information yet
Azam Hammad
all rounder
Iqbal Arshad
bowler
Baartman Ottniel
bowler
Masood Saad
all rounder
Hussain Ahmed
bowler
Mirza Mohammad Salman
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Muhammed Shahzad
bowler
Khan Sharjeel
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Mehmood Asif
bowler
Qamar Momin
bowler
Mehmood Rizwan
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Meredith Riley
bowler
Shaw Lachlan
wicket keeper
Sultan Jahanzaib
no information yet
Wasim Jr Mohammad
bowler
Zafar Muhammad
batsman