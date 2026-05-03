H2h Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 03.05.2026

T20

PZA
PZA

130

HYD
HYD

129

Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen

T20, Pakistan Super League

HYDHyderabad Kingsmen

145

PZAPeshawar Zalmi

146