Results Score Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 03.05.2026

T20

PZA
PZA

130

HYD
HYD

129

Best Players

batterRB4s6sSR
Hardie Aaronall rounder563990143.59
Samad Abdulbatsman483434141.18
bowlerOMRWECOWDNB
Ali Mohammadbowler403839.500
Javed Akifbowler402917.2500

Latest Highlights

15.2
4

FOUR! Short of a length, outside leg. Yousaf goes back and glances for 4 runs behind square.

15.1
1

Hardie defends for 1 run.

14.6
.

0 runs

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