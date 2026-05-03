Results Score Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 03.05.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Hardie Aaronall rounder
|56
|39
|9
|0
|143.59
|Samad Abdulbatsman
|48
|34
|3
|4
|141.18
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Ali Mohammadbowler
|4
|0
|38
|3
|9.5
|0
|0
|Javed Akifbowler
|4
|0
|29
|1
|7.25
|0
|0
Latest Highlights
Read all highlights
15.2
4
FOUR! Short of a length, outside leg. Yousaf goes back and glances for 4 runs behind square.
15.1
1
Hardie defends for 1 run.
14.6
.
0 runs