Squads Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 03.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Haris Mohammad
wicket keeper
Sadaqat Maaz
all rounder
Azam Babar
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Ayub Saim
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Khan Usman
batsman
Samad Abdul
batsman
Perera Kusal
wicket keeper
Yousaf Farhan
wicket keeper
Maxwell Glenn
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Khan Irfan
batsman
Ahmed Iftikhar
all rounder
Khan Hassan
bowler
Basit Mohammad
no information yet
Shah Hunain
all rounder
Rana Nahid
bowler
Ali Mohammad
bowler
Muqeem Sufiyan
bowler
Javed Akif
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Kashif
bowler
Ali Saad
batsman
Baig Mirza Tahir
batsman
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Dahani Shahnawaz
no information yet
Azam Hammad
all rounder
Islam Shoriful
bowler
Baartman Ottniel
bowler
Jamal Aamir
all rounder
Hussain Ahmed
bowler
Mills Tymal
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Raza Ali
no information yet
Khan Sharjeel
batsman
Subhan Abdul
no information yet
Mehmood Asif
bowler
Usman Khalid
batsman
Mehmood Rizwan
bowler
Vince James
batsman
Meredith Riley
bowler