Squads Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen T20 Pakistan Super League 03.05.2026

T20

PZA
PZA

130

HYD
HYD

129

Playing

PZA
PZA
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Haris Mohammad

wicket keeper

Sadaqat Maaz

all rounder

Azam Babar

batsman

Mendis Kusal

wicket keeper

Ayub Saim

batsman

Khan Usman

batsman

Perera Kusal

wicket keeper

Yousaf Farhan

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Khan Irfan

batsman

Ahmed Iftikhar

all rounder

Basit Mohammad

no information yet

Shah Hunain

all rounder

Bench

PZA
PZA
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Ali Saad

batsman

Dahani Shahnawaz

no information yet

Azam Hammad

all rounder

Jamal Aamir

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

Raza Ali

no information yet

Subhan Abdul

no information yet