H2h Peshawar Zalmi vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 28.04.2026

T20

PZA
PZA

221

ISL
ISL

151

Peshawar Zalmi vs Islamabad United

T20, Pakistan Super League

ISLIslamabad United

PZAPeshawar Zalmi

T20, Pakistan Super League

ISLIslamabad United

PZAPeshawar Zalmi

T20, Pakistan Super League

PZAPeshawar Zalmi

147

ISLIslamabad United

143
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