Squads Peshawar Zalmi vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 28.04.2026

T20

PZA
PZA

221

ISL
ISL

151

Playing

PZA
PZA
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Azam Babar

batsman

Conway Devon

wicket keeper

Haris Mohammad

wicket keeper

Minhas Sameer

no information yet

Mendis Kusal

wicket keeper

Riaz Mohsin

no information yet

Yousaf Farhan

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Ahmed Iftikhar

all rounder

Ashraf Faheem

all rounder

Shahzad Khurram

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Muqeem Sufiyan

no information yet

Basit Mohammad

no information yet

Bench

PZA
PZA
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Bryant Max

batsman

Dahani Shahnawaz

no information yet

Gous Andries

wicket keeper

Jamal Aamir

all rounder

Irshad Salman

all rounder

Raza Ali

no information yet

Subhan Abdul

no information yet

Sajjad Hamza

no information yet