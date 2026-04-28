Squads Peshawar Zalmi vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 28.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Azam Babar
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Haris Mohammad
wicket keeper
Minhas Sameer
no information yet
Mendis Kusal
wicket keeper
Riaz Mohsin
no information yet
Yousaf Farhan
wicket keeper
Khan Shadab
all rounder
Bracewell Michael
all rounder
Chapman Mark
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Ali Haider
bowler
Ahmed Iftikhar
all rounder
Ashraf Faheem
all rounder
Samad Abdul
batsman
Green Chris
bowler
Shahzad Khurram
all rounder
Wasim Imad
all rounder
Muqeem Sufiyan
no information yet
Gleeson Richard
bowler
Basit Mohammad
no information yet
Hasnain Mohammad
bowler
Basit Ali Mohammad
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Kashif
bowler
Airee Dipendra
all rounder
Baig Mirza Tahir
batsman
Bryant Max
batsman
Dahani Shahnawaz
no information yet
Faiq Mohammad
batsman
Islam Shoriful
bowler
Gous Andries
wicket keeper
Jamal Aamir
all rounder
Gul Sameen
bowler
Mills Tymal
bowler
Irshad Salman
all rounder
Muqeem Sufiyan
bowler
Joseph Shamar
bowler
Rana Nahid
bowler
Mumtaz Mehran
bowler
Raza Ali
no information yet
Muzarabani Blessing
bowler
Subhan Abdul
no information yet
Sajjad Hamza
no information yet
Usman Khalid
batsman
Wasim Jr Mohammad
bowler
Vince James
batsman