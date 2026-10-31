Squads Central Zone vs West Zone T20 Senior Womens Trophy Elite T20 28.11.2026

T20

CEN
CEN
WES
WES

Playing

CEN
CEN
WES
WES
First TeamSecond Team
Choudhary Varnika

no information yet

Dixit Sampada

no information yet

Upadhyay Shuchi

no information yet

Bench

CEN
CEN
WES
WES

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet