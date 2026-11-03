Squads Northern Districts Women vs Canterbury Magicians T20 Super Smash, Women 24.01.2027

T20

NOR
NOR
CAN
CAN

Playing

NOR
NOR
CAN
CAN
First TeamSecond Team
Gurrey Caitlin

wicket keeper

Kareem Yasmeen

no information yet

Dean Jodie

no information yet

Lamplough Marina

all rounder

Topp Holly

batsman

Loe Molly

bowler

Watkin Jess

all rounder

Prasad Darcy-Rose

no information yet

Sharp Izzy

all rounder

Bench

NOR
NOR
CAN
CAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet