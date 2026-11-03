Squads Northern Districts Women vs Canterbury Magicians T20 Super Smash, Women 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agafili Carol
batsman
Anderson Kate
batsman
Athapaththu Chamari
all rounder
Asmussen Sarah
bowler
Downes Marama
bowler
Banks Melissa
bowler
Gurrey Caitlin
wicket keeper
Chandler Kate
bowler
Kareem Yasmeen
no information yet
Cox Natalie
batsman
Knight Kayley
bowler
Dean Jodie
no information yet
Lamplough Marina
all rounder
Gerken Abigale
batsman
Patel Nensi
bowler
Hotton Abigail
bowler
Topp Holly
batsman
Irewin Kate
batsman
Wakelin Tash
batsman
Loe Molly
bowler
Watkin Jess
all rounder
Prasad Darcy-Rose
no information yet
Wolland Eve
batsman
Sharp Izzy
all rounder
Match has not started yet