Squads Chhattisgarh vs Sunrisers Hyderabad T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

CHH
CHH
SRH
SRH

Playing

CHH
CHH
SRH
SRH
First TeamSecond Team
Agarwal Shubham

all rounder

Butte Jivesh

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Kerkar Eknath

wicket keeper

Painkra Prashant

no information yet

Bench

CHH
CHH
SRH
SRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet