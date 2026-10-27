Squads Chhattisgarh vs Sunrisers Hyderabad T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Shubham
all rounder
Butte Jivesh
all rounder
Chandraker Shashank
wicket keeper
Chouhan Ashish
batsman
Desai Sanjeet
batsman
Hurkat Sanidhya
batsman
Kerkar Eknath
wicket keeper
Khare Amandeep Narayan
batsman
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Painkra Prashant
no information yet
Singh Gagandeep
batsman
Singh Harpreet
batsman
Singh Shubham
bowler
Sureshrao Ruikar Sumit
all rounder
Thakur Aayush Singh
bowler
Tiwari Rishabh
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Match has not started yet