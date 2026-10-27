Squads Gujarat vs Mumbai Indians T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishnoi Ravi
bowler
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Chawla Piyush
bowler
Desai Aarya
batsman
Gaja Chintan
bowler
Gandhi Chirag
batsman
Jaiswal Vishal
batsman
Kumar Umang Rohit
batsman
Nagwaswalla Arzan
bowler
Panchal Priyank Kirit
batsman
Patel Axar
all rounder
Patel Hardik
bowler
Patel Hemang
bowler
Patel Kshitij
batsman
Patel Ripal
batsman
Patel Shen Nareshbhai
bowler
Patel Urvil
wicket keeper
Match has not started yet