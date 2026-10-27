Squads Gujarat vs Mumbai Indians T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

GUJ
GUJ
MI
MI

Playing

GUJ
GUJ
MI
MI
First TeamSecond Team
Patel Axar

all rounder

Patel Urvil

wicket keeper

Bench

GUJ
GUJ
MI
MI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet