H2h Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

Hyderabad

SRH
SRH
MI
MI
Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians

T20, Indian Premier League

Wankhede Stadium

MIMumbai Indians

243

SRHSunrisers Hyderabad

249