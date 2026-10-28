Match details Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

Hyderabad

SRH
SRH
MI
MI

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Saturday, November 14, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, November 14, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sunrisers Hyderabad Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Mumbai Indians Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumRajiv Gandhi International Stadium
CityHyderabad
Capacity55000
EndsShiv lal Yadav End
Hosts toVVS Laxman End

Match has not started yet