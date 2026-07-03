Results Score The Blaze vs Surrey T20 T20 Blast, Women 03.07.2026

T20

BLA
BLA

121

SUR
SUR

155

Best Players

batterRB4s6sSR
Beaumont Tammywicket keeper373640102.78
Bryce Kathrynall rounder312160147.62
bowlerOMRWECOWDNB
Chatterji Priyanazall rounder402516.2510
Gregory Daniellebowler402315.7500

Latest Highlights

18.6
W

appeal, wicket (stumped - Andrews)

18.5
.

Moore to Andrews, 0 runs

18.4
W

Moore to Gordon, appeal, wicket (bowled - Gordon)

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