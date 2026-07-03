Results Score The Blaze vs Surrey T20 T20 Blast, Women 03.07.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Beaumont Tammywicket keeper
|37
|36
|4
|0
|102.78
|Bryce Kathrynall rounder
|31
|21
|6
|0
|147.62
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Chatterji Priyanazall rounder
|4
|0
|25
|1
|6.25
|1
|0
|Gregory Daniellebowler
|4
|0
|23
|1
|5.75
|0
|0
Latest Highlights
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18.6
W
appeal, wicket (stumped - Andrews)
18.5
.
Moore to Andrews, 0 runs
18.4
W
Moore to Gordon, appeal, wicket (bowled - Gordon)