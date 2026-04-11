Danielle Gregory

Danielle Gregory

bowler

Full name:Danielle Gregory
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Manchester Super Giants Women

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs1.0
Balls-
Maidens0
Runs17
Wickets0
Avg0
SR0
Eco17
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs1
Balls Faced2
Avg1
SR50
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest1
Hundreds0

Danielle Gregory Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Threlkeld, Eleanor

Threlkeld, Eleanor

Morris, Fi

Morris, Fi

Jones, Hannah

Jones, Hannah

du Preez, Mignon

du Preez, Mignon

Burns, Erin

Burns, Erin

Lamb, Emma

Lamb, Emma

Collins, Danielle

Collins, Danielle

Mullan, Daisy

Mullan, Daisy

Wolvaardt, Laura

Wolvaardt, Laura