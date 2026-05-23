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H2h
H2h Glamorgan vs Derbyshire Falcons T20 T20 Blast, Women 23.05.2026
May 23, 2026
T20
02:00
PM
GLA
167
DER
75
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Glamorgan vs Derbyshire Falcons
May 04, 2026
List a, One-Day Cup, League 2, Women
Derbyshire Falcons
132
Glamorgan
238
May 15, 2025
List a, One-Day Cup, League 2, Women
Derbyshire Falcons
213
Glamorgan
214